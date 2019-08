FOTO Taifunul Lekima a lovit estul Chinei: 18 morți și 14 dispăruți Taifunul Lekima a lovit violent, sâmbata, estul Chinei, provocând ploi torențiale, în urma carora 18 persoane au murit, iar alte 14 au fost date disparute, în timp ce peste un milion de persoane au fost evacuate, relateaza AFP.

Valuri înalte de câțiva metri au lovit litoralul în momentul în care taifunul a atins pamântul în noaptea de vineri spre sâmbata în provincia Zhejiang.

18 persoane au murit, iar 14 au fost date disparute dupa o alunecare de teren.





1,500-year-old town of Linhai has been overwhelmed…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

