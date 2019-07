Stiri pe aceeasi tema

- Albaiulienii continua sa-și lase mașinile unde au chef, aratandu-și disprețul fața de ceilalți participanți la trafic. Duminica dimineața, un ”bolid” parcat ”cum a dat Domnul”, in apropierea Catedralei Incoronarii din Alba Iulia, a blocat o banda de mers. In fața lui, o alta mașina a fost lasata pe…

- La o zi dupa ce un urs a fost observat in apropierea caselor, la Ampoița, o surpriza similara a avut un locuitor din Alba Iulia, vineri seara. Cand a ieșit din casa, aflata in zona Schit, langa padure, a observat un urs care se plimba in apropiere. Citește și FOTO: Alerta intr-un sat din județul […]…

- Scene desprinse parca dintr-un joc video sau din filmele in care ”eroii principali” fac slalom printre mașinile care vin din fața, au fost surprinse joi seara, la Alba Iulia. Un șofer extrem de grabit a fost filmat, in jurul orei 20:00, dupa ce a efectuat o depașire pe linia dubla continua, pe Bulevardul…

- Cetațenii de pe strada Craivei din Alba Iulia au ajuns la capatul rabdarii. Aceștia susțin ca, in jurul blocului 40, mai multe persoane depoziteaza ilegal gunoiul menajer. Ba mai mult, gunoiul nu a mai fost ridicat de catre firma de salubrizare de mai bine de patru zile, susține un locuitor al zonei. …

- Modernizarea Parcului Unirii din Alba Iulia si amplasarea Monumentului Marii Uniri sunt doua mari investitii care au marcat implinirea a 100 de ani de la evenimentul istoric din 1 Decembrie 1918. Au fost așteptate cu sufletul la gura de toata lumea. Acum, administrația locala din Alba Iulia pare sa…

- Ploaia torentiala din aceasta dupa-amiaza a tranformat municipiul Alba Iulia intr-o „mica Venetie”. Canalizarea orasului nu a mai facut fata, iar strazile au fost din nou inundate. In spatele cinematografului Dacia din Alba Iulia, filmul care a ”rulat” marți dupa-masa a fost „Mica Venetie”. O ploaie…

- Lumea Noua… Cartierul din Alba Iulia in care o data la doua-trei saptamani rasar mormanele de gunoi. La cațiva metri de Talciocul din Alba Iulia, deja nelipsita groapa de gunoi, emana un miros specific. Gunoaiele conțin in mare parte ambalaje, pungi, saci cu deșeuri menajere și peturi. In urma cu doar…

- Secretara Primariei Dumbravita, Ramona Marinchi, refuza sa puna in aplicare propria demitere, cu toate ca aceasta are avizul de legalitate emis de Prefectura Timis. Primarul Victor Malac a fost nevoit sa apeleze la Politie pentru a sigila biroul secretarei. The post Scandal la Dumbravita. Politia a…