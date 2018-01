Stiri pe aceeasi tema

- Imagini care iti taie respiratia. Un barbat a decis sa incerce un lucru extrem, mai exact sa zboare intr-un mod neobisnuit cu parasuta. Totul s-a intamplat intr-o cladire din Ivanovo, Rusia.

- Sunt clipe dramatice pentru Alina Borchescu, iubita lui Sergiu Curca. Tanara plange moartea iubitului sau, dupa ce tanarul artist a decis sa-si ia viata in prima zi din an. Sergiu Curca si-a pus capat zilelor in prima zi din 2018, lasandu-si in spate prietenii si rudele care nu inteleg de ce s-a sinucis.…

- A sarutat-o Bendeac si a luat 20.000 de euro la iUmor! Castigatoarea celui de-al 4-lea sezon al emisiunii „iUmor” are noroc pe toate planurile, in ultima vreme. Tanara a anuntat cine e norocosul cu care este intr-o relatie.

- Aflata la Castelul Regal Savârșin, alaturi de Majestatea Sa Margareta, de ASR Principele Radu și de toate surorile sale, Alteța Sa Regala Principesa Sofia a realizat o serie de fotografii în parcul de la castel, în plina iarna,

- In timp ce Viorel Lis se confrunta cu grave probleme de sanatate, Oana are grija sa petreaca ori de cate ori are ocazia. Dupa ce fostul edil al Capitalei a declarat pentru spynews.ro ca a slabit foarte mult și ca ține un regim strict, blondina s-a afișat foarte fericita.

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de intalnire, de la Antena 3 și sintetizate de Jurnalul.ro. 1. Ținta politica nr. 1 in anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atat din fruntea Camerei Deputaților,…

- In loc sa se pregateasca de nunta copiilor lor, parintii Madalinei si ai lui Marius, fac pregatiri de inmormantare, in urma incendiului infiorator din satul bihorean Draganesti. Cei doi logodnici au avut parte de un sfarsit cutremurator, iar o imagine facuta publica de tanara de 25 de ani le-a dat fiori…

- Trei zile de doliu national a decretat Guvernul Romaniei, in memoria Regelui Mihai l! Doar ca nu toti romanii au respectat hotararea. O mega-petrecere a avut loc la Sibiu, chiar in municipiul de unde a plecat spre Palatul Prezidential Klaus Iohhanis. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat cum…

- Un protest inedit are loc, la aceasta ora, in fața sediului central al PSD. Maniera de a protesta e una fara precedent in capitala. Un „protest tacut” a inceput in Bucuresti in fata sediului central al PSD, din Soseaua Kiseleff, pe modelul celui de la Sibiu.Un protest mut a inceput, luni,…

- A trecut deja un an de cand Piticul ”Colorado” a parasit aceasta lume iar vaduva lui, Madalina, a obosit sa-l mai jeleasca. Ea a gasit motive de bucurie si intr-o mica realizare personala.

- Imagini incredibile surprinse în Maramureș. Un barbat recalcitrant, încatușat de polițiștii din localitate, îi amenința cu moartea pe oamenii legii și le adreseaza acestora numeroase injurii, proliferand un limbaj plin de

- Romania este in doliu. A murit Regele Mihai I. Moartea ultimului monarh al Romaniei este o veste trista și pentru Moldova, deoarece Majestatea Sa a manifestat, de-a lungul vieții, o atitudine pozitiva fața de Basarabia, scrie bbc.co.

- Reprezentantii mai multor ministere au convenit cu Casa Regala detaliile implicarii lor in funeraliile Regelui Mihai, surse guvernamentale indicand ca funeraliile vor avea loc pe 16 decembrie, iar cele trei zile de doliu national in intervalul 14-16...

- Miercuri, 13 decembrie, in ziua aterizarii avionului militar, la ora 11.00, sicriul cu corpul neinsuflețit va ajunge la Aeroportul Otopeni, de unde va fi transportat cu mașina la Castelul Peleș. Evenimentul se va desfașura in prezența Familiei Regale, a reprezentanților instituțiilor Statului, ai Bisericii…

- Ali Abdallah Saleh, fostul președinte yemenit, a fost executat de rebelii houthi, a confirmat luni, pentru AFP, o reprezentanta a conducerii partidului sau Congresul Popular General, Faika al-Sayyed.

- Un reprezentant media de rang inalt huthi, Abdel-Rahman al-Ahnomi, a declarat pentru AP ca Saleh a fost ucis in apropiere de Marib, o provincie yemenita situata in estul tarii, in apropiere de frontiera cu Arabia Saudita. "Incerca sa fuga la sauditi", a declarat al-Ahnomi. In inregistrarea video, filamta…

- De fapt el este parintele primelor modele Skoda realizate 100% de catre VW dupa preluarea marcii la inceptul anilor 90. Primele modele realizate sub indrumarea lui Wilfried Bockelmann sunt FABIA I si primele generatii OCTAVIA I si SUPERB I. De fapt mai jos prezentam cateva…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta ca vor fi facute verificari in legatura cu modul in care structurile din subordine si-au indeplinit atributiile in cazul incidentelor din Piata Victoriei, unde mai multe persoane au protestat fata de initiativa municipalitatii de a amenaja un targ de sarbatori, demontand…

- Gheorghe Turda pregatește un spectacol aniversar aparte, in primavera anului viitor. In luna martie 2018, cand va implini 70 de ani, solistul cu cel mai mare grad din muzica autohtona (general in rezerva) ii vrea alaturi de el, pe scena Salii Palatului, pe legendarul Al Bano și, de ce nu, pe gigantul…

- Imagini șocante filmate într-o școala din România. O profesoara esta batuta, împinsa, înjurata de catre elevii sai! Incidentul a avut loc la Școala Gimnaziala din comuna Poroschia din județul Teleorman. Profesoara este batjocorita și batuta de elevi, în sala…

- Inspectoratul Scolar Teleorman va demara o ancheta la Scoala Gimnaziala din comuna Poroschia, dupa ce au fost facute publice cateva imagini in care o profesoara este palmuita si injurata, in sala de clasa, la terminarea orelor. Potrivit observator.tv, incidentul s-ar fi petrecut marti, la…

- Plecarea dintre noi a Stelei Popescu a provocat multa tristete in sufletele tuturor celor care au cunoscut-o. Printre cei mai afectati de moartea actritei Stela Popescu este partenerul sau de scena, Alexandru Arsinel. Acesta a jucat ani la randul pe aceeasi scena cu buna sa colega, iar disparitia acesteia…

- Doliu in teatrul romanesc dupa ce Stela Popescu si Cristina Stamate s-au stins din viata, la cateva zile diferenta una de alta. Cele doua bune prietene n-au renuntat la scena pana in ultimul ceas, iar asta i-a dat de gandit lui Florin Piersic, care in curand face 82 de ani. Marele actor spune ca e imposibil…

- A inchis ochii, pe veci, doar atunci cand a știut ca acolo sus o așteapta cineva cu suflet mare care sa-i calauzeasca pașii, așa cum era buna ei prietena, Stela Popescu. Cristina Stamate a murit in luni dimineața, la doar cateva ore dupa ce romanii au ingropat-o pe prietena și colega ei, Stela.

- "Sa ii usuram drumul spre galaxie Stelei Popescu.... De 2-3 zile trec printr-o stare pe care nu mi-o pot explica decat prin faptul ca, indiferent ce vreau sa fac - faptul ca aseara am avut spectacol, azi am spectacol la targu-mures, timisoara -, va dau cuvantul meu de onoare, o clipa nu am putut…

- Stela Popescu s-a stins din viata la 81 de ani, regretata actrita fiind gasita moarta in curtea casei sale. Cu doar doua zile inainte de dispariția artistei, Stela Popescu a participat la un eveniment la care a primit si un premiu. Actrita nu se simtea deloc bine si pare ca a avut o criza chiar pe…

- Dupa decesul anunțat ieri al marii actrițe Stela Popescu, Oana Pellea și-a aratat dezamagirea pentru ca nimeni nu si-a dat seama ca Stela Popescu avea nevoie de ajutor medical dupa ultima aparitie publica. Oana Pellea a reacționat, printr-un mesaj pe Facebook, susținand ca Stela Popescu putea fi salvata:…

- A murit Stela Popescu, este vestea care a cutremurat intreaga Romanie. Cea mai importanta stea a teatrului romanesc a urcat la cer, iar astazi, la Teatrul Constantin Tanase, marea artista joaca cel mai dureros rol din cariera.

- Moartea lui Nikolaos Chatzakis, cunoscut drept Nikos, a lasat un gol imens in sufletul familiei si al celor care l-au cunoscut. La firma de paza si protectie unde era patron este doliu, iar angajatii au aprins o lumanare in sala de sedinte. De-a lungul vietii, Nikos a fost implicat in multe afaceri,…

- Președintele Comisiei pentru Cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputaților, Gigel Știrbu, și-a exprimat tristețea fața de moartea actriței Stela Popescu, aratand ca "pentru dumneaei, viața a fost teatrul de revista, a fost scena, a fost spectacolul". "Am…

- Dupa ce medicii i-au spus lui Beyonce de Romania ca este suspecta de cancer, din nou, viața acesteia a luat o intorsatura colosala. Chiar daca pe rețelele de socializare posteaza fotografii in care apare foarte fericita, in sufletul acesteia este un razboi. De cand medicii i-au spus, din nou, ca este…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacșu a adus la DNA o brigada de tineri cu aspect dubios din Teleorman, alaturi de un grup masiv de pensionari susținatori PSD. Acesta a fost ”denunțat” chiar de catre un alt susținator al lui Dragnea, un fost patron al echipei Rapid. VIDEO: Filmul complet al zilei…

- Imagini ca in filmele de actiune au fost surprinse in Brazilia. Un politist a imobilizat doi hoti, iar in tot acest timp si-a tinut copilul in brate. Scena s-a produs intr-o farmacie din statul San Paulo, unde ofiterul intrase impreuna cu sotia si fiul sau.

- Gestul emoționant facut de Elena Gheorghe dupa moartea bunicii ei i-a impresionat pe cei peste 4000 de oameni prezenți la concertul artistei de la Sala Palatului. Aceasta i-a dedicat femeii pe care a iubit-o enorm, o melodie speciala. Inainte de inceperea spectacolului, Elena Gheorghe a marturisit ca…

- Cel mai aplaudat spectacol din cadrul Festivalului International al Muzicii si Dansului, editia a 43 a, organizat de Teatrul de National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo; in perioada 23 26 noiembrie, l a avut in prim plan, duminica seara, pe Peer Gynt, faimosul personaj din poemul dramatic omonim…

- Aplicarea pedepsei cu moartea va fi reluata in statul Nebraska, centrul SUA, dupa o intrerupere de 20 de ani, cu executia unui criminal cu ajutorul unei asocieri medicamentoase care nu a fost experimentata, relateaza AFP.Conducerea inchisorii l-a informat joi pe Jose Sandoval, 38 de ani, in…

- Un an de la moartea Piticului “Colorado”, unul dintre cele mai populare personaje de pe micul ecran. Soția acestuia a postat un mesaj dureror pe contul de socializare. Cel mai cunoscut pitic a murit, iar nașul sau, Ciprian Toredo a dezvaluit care au fost ultimele lui cuvinte ș i ce a vrut acesta sa…

- Au trecut sapte ani de la moartea lui Adrian Paunescu, insa copiii regretatului poet inca nu au reusit sa cada la pace, nici macar de dragul acestuia. Andreea si Adrian Paunescu isi disputa, in continuare, averea tatalui, marcand dezbinarea familiei, chiar in ziua comemorarii maestrului. CANCAN.RO,…

- Au trecut sapte ani de la ziua in care inima lui Adrian Paunescu a incetat sa mai bata! Familia l-a comemorat pe regretatul poet, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii exclusive de la parastas. (CITESTE SI: Cum arata mormantul lui Adrian Paunescu, la sapte ani de la moartea poetului)

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat lotul complet al Romaniei pentru meciurile amicale cu Turcia și Olanda. Selecționerul a decis sa cheme 30 de jucatori, pe care ii va testa in meciurile de pe 9 noiembrie, respectiv 14 noiembrie. De remarcat ca selecționerul a decis sa-l cheme pe Denis Alibec, chiar…

- Saptamana viitoare se implineste un an de la moartea „Piticului Colorado”. Saptamana viitoare se implineste un an de la moartea artistului de circ Cristian Serban, cunoscut in lumea artistica drept „Piticul Colorado”. Era cel mai cunoscut pitic din Romania si s-a stins din viata la doar 34 de ani, din…

- Saptamana viitoare se implineste un an de cand Piticul Colorado, pe numele din buletin Cristian Serban, a fost rapus de o problema medicala la ficat. In urma lui a ramas o fetita care nu implinise un an, dar si o sotie indurerata. Madalina s-a ocupat de Eva Maria cum a stiut ea mai bine, iar micuta…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a declarat miercuri in parlamentul de la Seul ca tara sa nu se va inarma nuclear, informeaza Reuters. Seful statului a afirmat ca sud-coreenii nu vor recunoaste si nu vor accepta Coreea de Nord ca stat nuclear, scrie agerpres.ro. Moon a mai sustinut…

- Pe filmare se aude cum Emilian, tanarul de 28 ani, il roaga pe sofer sa reduca viteza. La scurt timp, masina a intrat pe contrasens, a ricosat intr-un pom si s-a rasturnat. Emilian a murit la spital din cauza ranilor foarte grave.

- Un impact violent intre doua autoturisme a avut loc in urma cu putin timp pe soseaua de centura a orasului Baia Mare. Din primele informatii se pare ca soferul unui autoturism BMW a iesit de pe o strada laterala in soseaua de centura, fara sa acorde prioritate de trecere unui autoturism care circula…

- Zapada a ajuns si pe Transfagarasan iar circulatia a fost inchisa inca de sambata dimineata. Inainte ca drumul sa fie inchis, cateva masini au intrat pe drumul catre Balea Lac si au filmat inaintarea anevoioasa prin zapada. Un amanunt iesit din comun a atras atentia tuturor!

- Plamanii si inima lui Paul Gaylord s-au oprit dupa ce a fost infectat cu ciuma bubonica. A fost foarte aproape de moarte, dar medicii au reusit sa-l tina in viata, pentru un timp scurt, conectat la aparate.

- IMAGINI Miracol dupa moartea preotului.VEZI ce s-a intamplat cu sotia lui in timp ce era internata la Terapie Intensiva.FOTO Miracol pentru sotia preotului mort pe sosea, in judetul Suceava. Femeia a fost detubata si respira singura. Medicii sunt increzatori ca Maria Gavril isi va reveni si va putea…