- La mijlocul lunii noiembrie, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a incredințat un contract firmei Electrogrup SA, deținuta de frații Teofil și Simion Mureșan. Procedura s-a facut prin cerere de oferta, iar batalia s-a dat intre Electrogrup, firma deținuta de SRI și o societate din cercul relational…

- Parchetul federal american a obtinut un act secret de inculpare a lui Julian Assange, fondatorul site-ului WikiLeaks, care a publicat zeci de mii de documente diplomatice si militare americane, relateaza Reuters.

- Joe Holder a creat Sistemul Ocho care are ca scop sa ii ajute pe clientii sai sa atinga o stare de bine atat mentala, cat si fizica. Holder a acordat un interviu publicatiei Daily Mail si a vorbit despre experienta sa alaturi de ingerii de la Victoria’s Secret. Daca oamenii cred ca modelele se infometeaza…

- O iubește la fel de mult, dar nimic insa nu mai e la fel. Și totuși, povestea lui Alex are ceva aparte, scrie virale.ro. „Am cunoscut-o pe Catalina acu 22 de ani. A fost dragoste la prima vedere. Ne potriveam și ne iubeam. Ne iubeam și ne completam. O spun eu, barbat odata rece și indiferent.…

- A fost mare petrecere in familia lui Victoraș Micula. Pe langa faptul ca tanarul și-a sarbatorit ziua de naștere, afaceristul și-a botezat fetița in cinstea careia a dat o petrecere de pomina. Dupa ce micuța Sofia Victoria a fost creștinata, in jurul orei 15:00, peste 300 de invitați s-au distrat la…