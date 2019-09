Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii l-au prins, sambata seara, pe deținutul care a evadat vineri din penitenciarul Focșani, acolo unde executa o pedeapsa pentru omor calificat. Evadatul, in varsta de 35 de ani, a fost identificat si prins pe raza comunei Poiana Cristei, unde se ascundea la o stana. In acest moment se afla…

- Deținutul evadat vineri dupa amiaza a fost gasit. Conform unor surse, acesta s-ar fi ascuns intr-o faneața, la Poiana Cristei, o femeie l-ar fi vazut și ar fi alertat poliția. Vom reveni cu informații. UPDATE! „In urma cu putin timp, barbatul evadat din Penitenciarul Focșani, a fost identificat si prins…

- Stare de alerta in județul Vrancea! Polițiștii cauta de mai bine de 24 de ore un criminal evadat. Individul de 39 de ani a reușit sa fuga chiar de sub ochii gardianului, in timp ce se afla la lucru intr-o ferma din apropierea orașului Focșani.