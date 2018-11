Stiri pe aceeasi tema

- Doua mașini s-au ciocnit, sambata dimineața, in satul Islaz din județul Ilfov, in urma impactului trei persoane fiind ranite, dar conștiente. Dintre acestea, doua au ramas incarcerate, insa echipajele ISU au reușit sa intervina și sa le extraga din mașina, transmite Mediafax.Mai multe echipaje…

- Un grav accident de circulatie a avut loc in aceasta seara (azi, 29 octombrie) in sensul giratoriu de la Terebesti. O masina s-a rasturnat. In vehicul erau doua persoane care au ramas incarcerate intre fiarele contorsionate ale masinii. Cele doua victime, un barbat si o femeie, au fost scoase dintre…

- Un accident grav cu implicarea a trei autoturisme s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe soseaua Balcani, la intrarea in comuna Gratiesti. Impactul a fost atat de puternic incat una dintre masini s-a facut zob.Din fericire, nimeni nu a murit.

- S-a dat alarma la Constanța. Un accident rutier grav a avut loc în aceasta seara, pe DN 22, între Tulcea și Constanța. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal! Cauza probabila a accidentului a fost carosabilul umed și neadaptarea vitezei la intrarea în curba.Potrivit SAJ…

- Un autocar plin cu turisti a fost implicat intr-un accident in Turcia, Antalia. Soferul autocarului a pierdut controlul asupra volanului, iar masina s-a izbit violent intr-o stanca.In urma impactului 28 de persoane au fost grav ranite.

- Sase autoturisme s-au izbit, duminica, pe autostrada Orastie-Deva, in zona Gelmar. In urma ciocnirii doi oameni au ramas incarcerati intre fiarele contorsionate ale masinilor, iar alti cinci au suferit rani usoare.

- Patru persoane, intre care un bebeluș de doar noua luni, au ajuns in aceasta seara la spital, dupa ce mașina in care se aflau a lovit o fantana din beton, pe DN6, in Bradești, județul Dolj. Potrivit Poliției Dolj, șoferul unei mașini a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea pe DN6, in…

- Grav accident la intersectia Stefan cel Mare cu Petru Movila. Doua masini s-au tamponat violent, in cosecinta soferul si pasagerul Opelului au fost transportati de urgenta la spital. Din informatiile preliminare in momentul tamponarii nu au reactionat airbagurile.