Fostul ministru al Finaţelor din Grecia Yanis Varoufakis, candidat la alegerile europene în Germania "Yanis Varoufakis indeplineste conditiile pentru a fi candidat in Germania. Este inscris in Germania, unde dispune de un domiciliu'', potrivit anturajului sau. Legea prevede ca trebuie sa fii cetatean al unei tari din UE si sa locuiesti cel putin sase luni in Germania pentru a fi candidat in aceasta tara la alegerile din 26 mai.



Varoufakis, care, pe cand era de ministru de finante timp de cinci luni in 2015, s-a pus rau cu multi dintre colegii sai europeni din cauza modului sau deschis de a vorbi, a tonului sau profesoral si a activismului sau pe retelele sociale, este cap de lista… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

