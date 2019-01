Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de achizitie a corvetelor multifunctionale a fost suspendata de catre MApN, anunta ministerul. Potrivit MApN, departamentul pentru Armamente a sesizat Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel, in temeiul unor suspiciuni rezonabile privind derularea in deplina legalitate a procedurii,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Rand pe rand, instituții dintre cele mai importante ale statului sunt blocate la varf. Autorul acestor blocaje din Parchete, din Guvern, din Armata, din ambasadele Romaniei, este președintele Klaus Iohannis. De ce procedeaza astfel? Ce urmarește? Care este prejudiciul adus…

- Fostul consilier prezidențial, Iulian Fota, susține ca ministrul Apararii, Gabriel Leș, a incercat sa fenteze legea, in ședința CSAT in care Iohannis a refuzat opțiunea Guvernului pentru șefia Statului Major. Fota susține ca ministrul Apararii știa ca incearca o numire care nu respecta condițiile…

- Doi barbați implicați intr-o campanie de lobby codusa de Michael Flynn, fost consilier al președintelui american Donald Trump, au fost acuzați ca au lucrat impreuna in 2016 pentru gasirea unei metode de extradare a clericului Fethullah Gulen din SUA in Turcia, relateaza Associated Press, potrivit…

- Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri in Cabinetul Tudose, Ilan Laufer, propus si refuzat de Klaus Iohannis pentru portofoliul Dezvoltarii, a fost numit, luni, in functia de consilier onorific in Guvernul Dancila, functie neremunerata, potrivit unor surse oficiale.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a dat publicitații o înregistrare video cu camera ascunsa în care apare un influent om de afaceri care ia mita pentru a înființa pe scena politica ucraineana un partid pro-Rusia. Potrivit SBU, persoana în cauza este omul de…

- Adriana Saftoiu, fost consilier prezidential al lui Traian Basescu, a povestit in cartea sa, "Cronica de Cotroceni", cateva episoade relevante privind relatia pe care fostul presedinte al Romaniei o avea cu Elena Udrea.