Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul ”nu va sta cu bratele incrucisate” daca situatia devine ”incontrolabila” la Hong Kong si are ”suficiente mijloace si destula putere sa reprime tulburarile rapid”, a dat asigurari, joi, ambasadorul Chinei la Londra, relateaza AFP.”Daca situatia continua sa se deterioreze, iar tulburarile…

- China a concentrat forte de ordine la cativa kilometri de frontiera Regiunii Administrative Speciale Hong Kong, in timp ce presedintele american Donald Trump a invitat Beijingul sa actioneze "cu umanitate" fata de manifestatiile din fosta colonie britanica, informeaza AFP. "Beijingul nu va ramane cu…

- Escaladarea razboiului comercial dintre Washington si Beijing a afectat pietele valutare si bursiere din intreaga lume. Indicele Dow a inregistrat luni o scadere de 767 de puncte (2,9%), al saselea cel mai puternic declin din istorie, dupa ce China si-a devalorizat moneda nationala, yuanul. SUA au acuzat…

- Cifra anuntata luni de Biroul national de statistica este in linie cu estimarile analistilor care sustin ca autoritatile de la Beijing trebuie sa faca mai mult pentru a stimula consumul si investitiile precum si pentru a restabili increderea companiilor. Aceasta este cel mai mic avans al PIB…

- Financial Times: China acuza Marea Britanie de "interferențe brutale" în cazul Hong Kong-ului ● Les Echos: Poliția fiscala- Guvernul scoate la iveala arsenalul anti-frauda ● The New York Times: Istoria surprinzatoare a internaționalismului naționalist ● 24 Chasa: Radev catre reprezentantii…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni ca protestatarii care au patruns cu forța și ocupat cladirea Legislativului din Hong Kong vor democrație pentru regiunea autonoma din China, informeaza site-ul cotidianului The Straits Times. "Ei bine, vor democrație și cred ca majoritatea oamenilor…

- Statele Unite și China au convenit sambata sa reia negocierile comerciale dupa ce președintele Donald Trump a oferit concesii inclusiv renuntarea la impunerea de noi taxe și o relaxare a restricțiilor asupra companiei Huawei, pentru a reduce tensiunile cu Beijingul, potrivit Reuters.China…

- Huawei Technologies se asteapta ca vanzarile sa scada la aproximativ 100 de miliarde de dolari in 2019 si in 2020, a anuntat luni directorul general Ren Zhengfei, deoarece afacerile sunt sub presiune in urma sanctiunilor SUA, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Gigantul chinez a raportat anul trecut…