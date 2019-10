Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, va refuza sa se conformeze cererilor de a demisiona dupa eventuala retragere a increderii de catre Parlament din cauza crizei Brexit, urmand sa astepte demiterea de catre regina Elizabeta a II-a ori emiterea unui mandat de arestare, afirma surse guvernamentale.…

- Guvernul de la Londra va solicita amanarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana daca nu se ajunge la un acord pe tema Brexit, arata documente guvernamentale britanice prezentate unei instante judiciare, desi premierul Boris Johnson a anuntat public posibilitatea iesirii fara acord.Consilierii…

- Priti Patel va anunta ca, in contextul Brexit, are misiunea de a „opri libera circulatie a persoanelor” si de a „introduce un sistem de imigratie pe baza de puncte asemanator cu modelul australian”, „un sistem care sa functioneze in interesul Marii Britanii”, prin atragerea „celor mai inteligenti”,…

- Premierul britanic Boris Johnson a spus marți ca vrea sa gaseasca un nou acord Brexit cu UE și Marea Britanie sa iasa in uniune pe 31 octombrie, dupa o serie de dezamagiri usturatoare in Camera Comunelor care s-a opus strategiei sale cu orice preț, relateaza AFP și Reuters.

- Primul-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, a facut un apel catre Parlament sa nu adopte legea prin care Guvernul ar fi impiedicat sa decida ieșirea Regatului Unit fara un acord pe 31 octombrie. Johnson a exclus posibilitatea unei nou amanari a Brexit-ului, iar surse BBC au afirmat ca premierul…

- Financial Times: Marea Britanie refuza sa plateasca factura "divorțului" de UE - 39 miliarde lire sterline - in cazul unui Brexit fara acord ● Les Echos: Duminica și-a deschis porțile primul hypermarket fara niciun casier ● The Times of Israel: Mitul iudeo-bolșevismului. ● Știri pe scurt.

- Miniștrii de finanțe ai țarilor G7 au ajuns la un acord cu privire la "webtax" și la impozitarea minima globala a companiilor, a anuntat gazda reuniunii, ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, la sfârșitul summitului G7 de la Chantilly, potrivit Rador care citeaza Rainews.Joi,…