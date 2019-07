Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 65 de oameni au decedat dupa ce presupuși membri ai organizației teroriste Boko Haram au deschis focul la o inmormantare in statul Borno din nord-estul Nigeriei, informeaza site-ul postului BBC News preluat de mediafax.O parte din victime au fost ucise dupa ce militanții au deschis…

- Cel putin 37 de persoane au murit in atacuri asupra a trei sate din statul Sokoto, din nord-vestul Nigeriei, au anuntat, duminica, surse locale si oficiale, potrivit AFP, potrivit news.ro.Citește și: Detalii despre soția lui Calin Popescu Tariceanu! Cat incaseaza aceasta,dar și ce cadouri…

- Atac armat in Paris. Un barbat a deschis focurile de arma vineri seara, in arondismentul 10 din capitala Franței. Din primele informații, un barbat și-a pierdut viața. Atentatul ar fi fost unul spontan,...

- Un eveniment neașteptat a perturbat o nunta desfașurata miercuri in orașul nigerian Kano. Mai mulți tineri care participau la o nunta au fost raniți de un barbat neidentificat, care a deschis focul din senin. Victimele au suferit rani mai grave sau mai ușoare, dar nimeni nu și-a pierdut viața, a anunțat…

- Cel putin o persoana a fost ranita in urma unui incident armat produs miercuri in orasul german Dortmund, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de site-ul publicatia Der Westen.

- Un tanar din Gorj, batut cu crunt de un bodyguard la petrecerea burlacilor, a fost obligat sa amane nunta, dupa ce medicii au intervenit chirurgical pentru extirparea unui rinichi. Agresorul, care este din Petroșani, județul Hunedoara, este dus, joi, in fața magistraților cu propunere de arestare,…

- Sfarșit tragic pentru un barbat in timpul unei nunți organizate intr-un restaurant din localitatea timișeana Giroc, in aceasta noapte. Un barbat in varsta de 38 de ani, angajat la o firma care asigura focul de artificii la evenimente, a inceput sa pregateasca spectacolul pirotehnic in curtea localului.…

- Autoritațile americane au anunțat cine sunt tinerii care au deschis focul intr-o școala dintr-o suburbie a orașului Denver, in urma caruia un elev a murit pe loc, iar alți opt au fost raniți.