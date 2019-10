Magnolia Pictures și Participant, doua nume grele din industria cinematografica mondiala, anunța obținerea drepturilor de distribuție și promovare in America de Nord pentru „colectiv”, filmul documentar de cinema regizat de Alexander Nanau, care urmarește intamplarile desfașurate in Romania in primul an de dupa incediul din clubul Colectiv. Magnolia Pictures și Participant au in portofoliu producții de succes, caștigatoare sau nominalizate la Oscar sau Palme d’Or, precum Spotlight, The Post, Green Book, Roma, Shoplifters, Good Night and Good luck sau The Square. Evenimentul reprezinta o premiera…