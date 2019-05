Stiri pe aceeasi tema

- In continuare rudele si prietenii creatorului de moda Razvan Ciobanu decedat intr un cumplit accident rutier la Sacele, judetul Constanta de Paste, spera sa afle ce a condus la cumplita tragedie. Unele dintre mistere ar putea fi elucidate astazi dupa ce anchetatorii vor perchezitiona telefonul creatorului…

- Misterele mortii lui Razvan Ciobanu ar putea fi elucidate marți! Anchetatorii vor percheziționa telefonul creatorului de moda, care ar putea raspunde la multe dintre intrebarile apropiaților referitoare la comportamentul ciudat din ultimele sale zile de viața, anunța Antena3.Creatorul de moda…

- Vedeta de televiziune Cristina Cioran și-a spus parerea despre ipoteza sinuciderii in cazul morții creatorului de moda Razvan Ciobanu. Cristina Cioran, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, de la Antena 1, a precizat ca ea nu crede absolut deloc in varianta unei sinuciderii a designerului Razvan Ciobanu.…

- Multiplul campion la raliuri, Titi Aur, a declarat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca Razvan Ciobanu sigur nu purta centura de siguranța și a fost azvarlit din mașina. Daca ar fi purtat centura ar fi scapat cu viața.

- Filmarile la serialul Fructul Oprit.se opresc saptamana aceasta! Serialul va continua sa fie difuzat in fiecare miercuri, de la ora 20 aici, pe Antena 1, inca 9 saptamani. Iar finalul va fi unul surprinzator, pormit actorii.

- Numarul locuintelor noi din oferta inregistrata la finele anului trecut, la nivel national, se afla la cea mai apropiata valoare fata de 2008, an de apogeu pentru piata imobiliara locala, iar segmentul va creste cu inca 10% pana la pana la finele anului, estimeaza specialistii expozitiei imobiliare…

- Consultarile cu magistrații, cu CSM, cu ICCJ, inainte de orice alta consultarea cu partidele politice ”ne spun ca dl președinte acolo iși gasește puterea” a afirmat analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3. ”Sa știți ca daca se consulta cu magistrații dupa care se consulta cu partidele…

- In ultimii ani, in Iasi s-au ridicat zeci de ansambluri rezidentiale. S-a construit si in centrul municipiului, dar foarte mult la margine, extinzandu-se zona metropolitana. Cumparatori s-au gasit, in special tineri casatoriti care au ales sa-si inceapa viata de familie intr-o locuinta noua. Insa vechile…