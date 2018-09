Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala (CCR) a respins marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), 317/2004. Dupa doua amanari, CCR a respins sesizarea sefului statului asupra Legii 317, pe motiv ca este…

- Amalia Enache spune ca ar opri timpul in loc, pentru a se bucura cat mai mult de aceasta perioada, in care fiica sa a inceput sa lege propoziții. Știrista, care s-a intors recent, la PRO TV , se considera o norocoasa, pentru ca nu se afla in categoria mamelor carora jobul le ocupa toata ziua. De mai…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a lansat un apel catre Ministerul Transporturilor din Romania sa pregateasca “proiecte mature” pentru finantare europeana, scrie Agerpres. Corina Crețu atrage atenția ca transporturile sunt un domeniu in care Romania a pierdut mulți bani și…

- Statele Unite au organizat funeralii naționale „eroului american” John McCain, dar la care Donald Trump nu a fost invitat, dupa desele conflicte pe care le-a avut cu el. Vezi galeria foto + 8 + 8 John McCain, cunoscut pentru nonconformismul sau si capacitatea de a pasi peste diviziunile politice, si-a…

- Știți cum e sa te intalnești cu propriul tau copil, transportat pe targa, in stare de inconștiența catre un echipaj SMURD?”. Fiica senatorului Vlad Alexandrescu și-a pierdut cunoștința la protest din cauza gazelor lacrimogene. Sursa : Ziarul de Iasi. https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/foto-video-imaginile-greu-de-privit-de-la-mitingul-de-vineri-seara–196947.html…

- Fiica presedintelui american, Ivanka Trump, s-a distantat in mod clar joi de tatal sau, catalogand despartirea familiilor de imigranti care au intrat clandestin in Statele Unite drept ”unul dintre cele mai rele momente” pe care le-a trait de la inceputul presedintiei lui Donald Trump, relateaza AFP.

- Ivanka Trump a lansat prima colectie de bijuterii in 2007, dupa care ea si-a extins aria de creatie si a trecut la incaltaminte, genti si haine. Vanzarile brandului sau au scazut dramatic dupa ce ea a decis sa se distanteze de afacerea sa si s-a mutat la Casa Alba, unde ii da sfaturi presedintelui Donald…

- Fiica președintelui SUA, Ivanka Trump, a luat decizia de a inchide compania de haine ce ii poarta numele. Aceasta hotarare vine la un an dupa ce fiica lui Donald Trump a decis sa devina consilier la Casa Alba. Deși brandul sau de haine și accesorii a inregistrat vanzari uriașe la inceputul anului 2017,…