- A fost petrecere de pomina in familia lui Florin Salam seara trecuta! Celebrul manelist a organizat un chef urias in cinstea Roxanei Dobre, careia i-a facut un cadou in valoare de sute de mii de euro.

- Andreea Antonescu are o fetița frumoasa foc. Sienna iși aniverseaza ziua de naștere, ocazie cu care artista i-a facut urari publice, pe o rețea de socializare. Cantareața Andreea Antonescu are o relație de foarte mulți cu Traian Spak, cel care ii este soț și care locuiește in America. Din casnicia Andreei…

- Cei care doresc sa se delecteze cu un film bun sunt invitati, de vineri pana duminica inclusiv, pe gazonul din parcul Palas, la Festivalul de Film Multicolor. Organizat de Comunitatea de Economie si Afaceri Internationale, festivalul de muzica, proiectii de film si voie buna va avea loc week-end-ul…

- Silviu Prigoana a dat o petrecere de senzatie, vineri, la inceputul weekend-ului, pentru toti cei 120 de fini pe care ii are. Evenimentul a devenit o adevarata traditie in familia afaceristului.

- Bucurie mare in lumea manelistilor. Jean de la Craiova face nunta de argint. Simpaticul artist si sotia sa mai au putin si vor implini 25 de ani de la nunta, iar cei doi vor sa mearga sa-si jure, din nou, iubire.

- Un bebeluș care a venit pe lume inainte de termen și caruia medicii nu-i dadeau prea multe șanse de supraviețuire s-a agațat de viața, iar acum a implinit un an de zile, parinții sai fiind in culmea fericirii.

- Micuța Rosa, fetița lui Pepe și a Ralucai a implinit 4 anișori, și cum o asemenea ocazie nu putea sa treaca neobservata, parinții micuței au organizat o petrecere de pomina, pe care fetița nu o va uita niciodata!

- Nu e de mirare ca Bianca Dragușanu este topita dupa el! Alex Bodi este un tata senzațional, care arata mereu cat de mult iși iubește fetița. Ieri, de ziua ei, musculosul milionar a avut de transmis niște cuvinte emoționante pentru micuța lui.