- Un accident rutier s-a produs in comuna Barcanesti, satul Romanesti. Potrivit IJP Prahova, un autoturism a oprit la trecerea pentru pietoni, moment in care a fost lovit in partea din spate de o alta masina care nu a pastrat distanta regulamentara. In urma impactului, primul auto a…

- Un accident rutier s-a produs marți, in jurul orei 13:00, pe strada Victoriei din Cugir. O femeie in varsta de 82 de ani a fost lovita de un autoturism, in timp ce traversa strada, pe trecerea de pietoni. Potrivit IPJ Alba, victima a fost transportata la spital. Citește ACCIDENT rutier la Cugir. O…

- "O femeie de 22 ani din comuna Maguri Racatau, judetul Cluj, în timp ce conducea un autoturism pe Calea Turzii nu a acordat prioritate unei femei de 49 de ani, cetațean bulgar, care era angajata regulamentar în traversarea drumului public. Rezultatul testarii cu apartul etilotest…

- O femeie, care traversa regulamentar strada, in Simeria, a fost accidentata grav de un șofer care s-a angajat intr-un viraj acroșand victima. ”In data de 26.08.2019, ora 07:05, Poliția Orașului Simeria, a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul ca, pe trecerea de pietoni…

- La data de 22 august 2019, in jurul orei 17.30, polițiștii din Abrud au intervenit pe strada Republicii din oraș, pentru soluționarea unui accident rutier in urma caruia o minora a suferit leziuni. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat, de 64 de ani, din comuna Roșia Montana, județul Alba, in…

- O femeie de 70 ani din Galati a murit, luni seara, la spital, dupa ce, in urma cu doua zile, a fost lovita pe trecerea de pietoni de un autoturism condus de un tanar de 20 ani, informeaza, marti, surse judiciare. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati, pe 27 iulie,…

- (update) Tanara, in varsta de aproximativ 20-22 de ani, a fost transportata la spital in stare de inconștiența. Șoferul mașinii are 30 de ani.O femeie a fost lovita pe trecerea de pietoni, pe strada Uzinelor din sectorul Ciocana. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre purtatoarea de cuvant…

- In urma unui accident rutier, produs ieri in comuna Balești, o femeie a ajuns la spital. Un șofer a incercat o depașire neregulamentara, a pierdut controlul volanului și a lovit femeia, care se afla in afara parții carosabile. Un barbat, in varsta de 32 de ani, din municipiul Targu Jiu, a reușit sa…