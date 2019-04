FED CUP. Halep, multumita de terenul din sala de la Rouen: imi place mult. Simti mingea bine

Stiri pe aceeasi tema

- Julien Benneteau, capitanul-nejucator al echipei de Fed Cup a Frantei, a declarat miercuri ca Romania pleaca din postura de usoara favorita in semifinala programata la Rouen in zilele de 20 si 21 aprilie, in special datorita Simonei Halep, numarul doi mondial, relateaza L'Equipe. ''Punctul…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, sambata, ca isi doreste foarte mult sa castige meciul cu Franta din semifinale, programat la Rouen in 20 si 21 aprilie, si mai apoi si trofeul Fed...

- Romania infrunta Franța pentru un loc in finala Fed Cup. Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) și compania vor avea un obstacol in plus: Sascha Bajin, cel mai bun antrenor din 2018, o pregatește pe Kristina Mladenovic (63 WTA). Franța - Romania, in semifinalele Fed Cup, se joaca pe 20 și 21 aprilie, la Rouen.…

- * Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru au fost nominalizate de capitanul-nejucator Florin Segarceanu pentru intalnirea din semifinalele Fed Cup de la Rouen, cu Franta, din 20-21 aprilie, a anuntat, luni, Federatia Romana de Tenis. * Presedintele Federatiei Romane…

