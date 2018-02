Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, ca nu intentioneaza sa joace la egal meciul FCSB, deoarece daca ar face acest lucru formatia sa ar pierde cu siguranta. “Tot timpul, cand joci in deplasare, daca nu pierzi, e un rezultat bun, dar daca mergem cu gandul sa jucam la egal vom…

- "Am avut o discutie cu jucatorii care au fost criticati... Ei cand au semnat cu Steaua (n.r. - FCSB) stiau unde vin. Stiau ca daca vor fi si meciuri cand nu vor avea evolutii bune vor fi criticati de patron. Acum cred ca trebuie sa fie puternici si sa treaca peste aceste momente. Sa astepte jocul…

- Ce a spus Nicolae Dica despre meciul FCSB – CFR Cluj. Antrenorul echipei de fotbal FCSB a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca partida de sambata cu liderul clasamentului nu va decide lupta pentru titlu, dar a recunoscut ca obiectivul formatiei sale este sa intre in play-off de pe primul…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca fotbalistii criticati de finantatorul Gigi Becali dupa meciul cu Gaz Metan Medias din etapa precedenta stiau ca se poate intampla acest lucru atunci cand au evolutii slabe. "Am avut o discutie cu…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca partida de sambata cu liderul clasamentului, CFR Cluj, nu va decide lupta pentru titlu, dar a recunoscut ca obiectivul formatiei sale este sa intre in play-off de pe primul loc. "Ne asteapta un meci foarte…

- Criticați public de patronul Gigi Becali, jucatorii celor de la FCSB au fost aparați de tehnicianul Nicolae Dica. "Am avut mereu discuții cu jucatorii care au fost criticați. Ei știau cand au venit ca se va intampla asta. Ar trebui sa fie puternici și sa treaca peste aceste momente. Daca vor juca bine…

- STEAUA - CFR CLUJ 2018 LIVE VIDEO: "Acum e vorba de CFR și Dinamo pentru ca urmeaza meci cu CFR și dupa aia cu Dinamo. Deci e o practica, probabil se dorește sa aiba un efect psihologic, deci nu știu. Dar cunoaștem acest lucru, nu ne mai impresioneaza, nu ne afecteaza și nici nu ne intereseaza prea…

- Finantatorul Stelei, Gigi Becali, a declarat, joi, ca nu ar fi trebuit sa vorbeasca zilele trecute de o discutie pe care a avut-o cu Arpad Paszkany cu privire la CFR Cluj. El a mentionat, la Digi Sport, ca oferta despre care a vorbit nu a fost o gluma si ca este increzator ca FCSB poate invinge liderul…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre meciul cu CFR Cluj de sambata, ora 20:45, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO. Finanțatorul roș-albaștrilor i-a facut o promisiune lui Dan Petrescu și a dat detalii despre echipa pe care o va folosi Nicolae Dica. "O sa vada…

- STEAUA-CFR CLUJ. Absent in primul meci oficial din 2017, contra lui Gaz Metan Medias, din cauza unei accidentari, Bogdan Planic s-a refacut si poate juca in derby-ul cu CFR Cluj, a anuntat Nicolae Dica, la Digi Sport. "Planic a intrat cu echipa de saptamana asta, Balașa o va face de saptamana viitoare.…

- Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, i-a replicat lui Gigi Becali, cel care a spus in mai multe randuri ca "o echipa maghiara nu poate caștiga titlul in anul centenarului Romaniei". "De ce ar fi normal ca Steaua sa caștige titlul? Prin ce este CFR echipa ungureasca? Sa explice Becali! E…

- Dan Petrescu, fericit pentru victorie, dar suparat pe sistemul play-off/play-out Antrenorul CFR-ului s-a declarat mulțumit la finalul meciului cu Concordia Chiajna, scor 2-0. Tehnicianul liderului Ligii 1 s-a bucurat pentru debutul noilor achiziții, la finalul primului meci dupa reluarea campionatului.…

- CFR Cluj incepe cu un succes anul 2018, 2-0 impotriva celor de la Concordia Chiajna. Cu o echipa de start in care și-au facut loc 2 din cele 5 achiziții ale acestei ierni, Țucudean și Ionița, CFR a deschis scorul in minutul 25, pe fondul unui joc ofensiv excelent, prin Paulo Vinicius, fundașul golgheter,…

- Formatia CFR Cluj a invins, luni, pe teren propriu, echipa Concordia Chiajna, scor 2-0, si a revenit pe primul loc in Liga I, dupa ultimul meci al etapei a XXIII-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Vinicius '26 si Mailat '59, conform news.ro.1-0: Vinicius a marcat cu capul din centrarea…

- FCSB și CFR Cluj se vor intalni sambata, de la 20:45, intr-un meci extrem de important pentru lupta la titlu. Inainte de meciul direct, Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat ca se teme de meciul cu echipa lui Dan Petrescu dupa ce a vazut prestația elevilor lui Nicolae Dica din meciul cu Gaz Metan,…

- CFR reia lupta pentru titlu fara Deac. Echipa probabila pentru meciul cu Chiajna Cel mai important jucator al feroviarilor va lipsi luni, in primul meci oficial din 2018 al echipei. CFR va întâlni luni seara (20.45) Concordia Chiajna, în ultimul meci al etapei a 23-a. Dupa ce…

- GAZ METAN MEDIAȘ - FCSB LIVE. ONLINE STREAM Liga I DigiSport - VIDEO. Gaz Metan joaca sambata, de la ora 20,45 pe teren propriu prima partida oficiala din 2018, contra FCSB, contand pentru etapa 23 din Liga 1. Partida este LIVE VIDEO pe DigiSport și Telekom Sport. GAZ METAN MEDIAȘ - FCSB LIVE.…

- ''Ma bucur pentru el ca s-a dus la mai bine, dar nu avem ce sa facem, mergem inainte. Am pierdut 30-40% din echipa, pentru ca in general un portar care are valoare si ajuta echipa in meciuri inseamna 30-40% dintr-o echipa, dar ii avem pe Vlad si pe Stancioiu, doi portari care stiu ce inseamna Steaua…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre lupta la titlu și despre șansele ca Dinamo sa ajunga in play-off. Finanțatorul stelist a avut un derapaj la adresa lui Vasile Miriuța, antrenorul lui Dinamo, și a rivalei CFR Cluj, transmite GSP. "Vreau sa scap de Dinamo. Nu o vreau…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a vorbit, joi, de un complot al ungurilor, prin care CFR Cluj sa ia campioantul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. “Dar eu, Becali, am sa-i spulber”, a precizat omul de afaceri, conform News.ro . “Parerea mea ca nu intra (n.r. – Dinamo, in play-off).…

- Dan Petrescu spera ca pariori sa aiba dreptate, iar CFR sa ia titlul Antrenorul liderului a discutat in premiera posibilitatea ca titlul de campioana sa revina in Gruia. CFR Cluj a avut un cantonament foarte bun în Spania și a câștigat toate partidele amicale. În cele șase meciuri,…

- Alexandru Ionița, noul transfer al lui CFR Cluj, a ținut sa-i raspunda lui Gigi Becali dupa ce finanțatorul stelist il catalogase recent drept "un jucator fricos". "O sa vedem in teren daca sunt un jucator fricos. Cand am avut ceva de spus de Steaua, am spus si gata. Vreau sa-mi vad de treaba mea, nu…

- Falemi rade de Dica: ”Asta e o situație reala de antrenorat. Pentru treaba asta, trebuie sa-l intrebam pe Gigi Becali”. Postul de antrenor la Steaua/FCSB a ajuns o gluma, toata lumea știe ca Gigi Becali este „A1”. Nicolae Dica a fost ironizat de un fost fotbalist al Stelei, Nana Falemi, alta voce care…

- Antrenorul Stelei, Nicolae Dica, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta in Antalya, ca a observat o schimbare in bine in comportamentul atacantului Denis Alibec. Tehnicianul s-a aratat incantat de asemnea ca fundasul Valerica Gaman a ajuns la Steaua.„Alibec s-a pregatit foarte…

- Gigi Becali spune ca nu l-ar dori pe Alexandru Ionița de la Astra, deși mijlocașul de 23 de ani e dorit de CFR Cluj și de alte echipe din strainatate. "Unde poate juca Ionița acum la Steaua? Jucatorii mei ii dau clasa in fața acolo. Ionița, de exemplu, cand a fost la echipa naționala ii tremura picioarele.…

- Scandal la CFR Cluj. Dan Nistor nu mai suporta sa fie rezerva și ii cere explicații lui Dan Petrescu. „N-a vorbit cu mine, dar o sa discut eu cu el. «Spune, nene, ai ceva cu mine? Spune-mi, nene, de ce nu joc?» Tacerea asta… Ce-i asta? N-am 20 de ani. Și vreau sa joc, iar daca nu se poate aici, voi…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre Alex Ionița II, mijlocașul Astrei dorit de CFR Cluj și care in trecut a refuzat transferul la echipa roș-albastra. Becali a spus ca Ionița nu este un jucator care sa fie decisiv pentru echipa sa și ca primul "11" nu poate fi construit in jurul lui. "Ce-i asta…

- Gigi Becali vrea sa profite de problemele pe care Gabi Torje și Gicu Grozav le au la Karabukspor și sa-i transfere la FCSB. Torje a declinat oferta fara sa stea pe ganduri: "Nu ma duc acolo nici pentru un milion de euro". Torje a intervenit și asupra lui Gicu Grozav pe care a incercat sa-l influențeze…

- Nicolae Dica avertizeaza: ”E normal ca la inceput de an sa nu ai evoluțiile pe care le așteapta toata lumea”. Tehnicianul de la FCSB, Nicolae Dica, avertizeaza ca, in februarie, la reluarea sezonului 2017-2018, echipa sa va avea nevoie de cateva jocuri pentru a-și intra in ritm. ”Vine vacanța, apoi…

- Gabriel Torje vorbește despre transferul lui Gicu Grozav: ”E un dinamovist din familie”. Pus pe lista de disponibilizați la Karabukspor (Turcia), Gicu Grozav este disputat de cele doua echipe aflate in fruntea clasamentului din Liga 1, CFR Cluj și FCSB. Dupa ce internaționalul de 27 de ani nu a dat…

- Victor Piturca, omul care a fost de doua ori antrenor la Steaua de cand Gigi Becali a preluat pachetul majoritar, il vede pe Nicolae Dica o victima a regimului impus de patron. De fiecare data, Piturca a plecat din Ghencea dupa ce Becali a incercat sa intervina la echipa. "Nu sunt speculatii,…

- Gigi Becali l-a luat tare pe Alibec: ”Aici e Steaua, e razboi. Nu suntem gradinița, ca sa educam fotbaliștii. Daca nu ești barbat, du-te și lasa-ne!”. Gigi Becali nu-l slabește deloc pe atacantul Denis Alibec , dupa ce fotbalistul a avut o toamna de coșmar, cu eficacitate zero, dar „compensata” cu scandaluri…

- Gigi Becali este in continuare suparat pe Denis Alibec, dupa ce l-a acuzat ca se da accidentat pentru a nu juca la FCSB, și spune ca acesta va juca și se va transfera in strainatate doar daca iși schimba atitudinea. "Depinde de Alibec daca va continua la Steaua. Daca nu are valoare, nu joaca nici…

- Steaua a invins, duminica, pe Arena Nationala, cu scorul de 2-0, echipa FC Viitorul, intr-un meci din etapa a XXII-a a Ligii I, ultima din acest an. Echipa lui Nicolae Dica a jucat in inferioritate numerica din minutul 43, cand a fost eliminat Gnohere, conform news.ro.Steaua ocupa locul doi…

- Liga 1, etapa a 22-a. FCSB – Viitorul (ora 20.00, Digi, Telekom, Look TV). Ultima impresie conteaza. FCSB – Viitorul FCSB Nicolae Dica: „Intalnim campioana Romaniei, o echipa care este pe un drum bun, a avut rezultate pozitive in ultima perioada. In meciul tur au fost foarte buni si am pierdut acolo.…

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB, a susținut azi o conferința de presa, inainte de meciul cu Viitorul, de duminica, ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT, FOTO și VIDEO pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, Telekom Sport și LookTV. Tehnicianul stelist a vorbit despre atacantul Denis Alibec și a spus ca acesta…

- Victor Pițurca a dezvaluit ca antrenorul de la FCSB a fost aproape sa fie dat afara, la finalul lunii noiembrie. "Acum cateva etape știam ca se dorea schimbarea lui (n.r. - a lui Nicolae Dica), ca a fost shimbat. A caștigat meciurile urmatoare și a scapat. Depinde de rezultatele echipei. Va imaginați…

- Gigi Becali a declarat ca el este cel care decide strategia la FCSB, nu antrenorul Nicolae Dica. "Am trait cu emoție tragerea la sorți din Europa League. Dar sunt emoții cu cine cad Dinamo sau Rapid? Nu sunt. Vedeți ca daca nu se implica stapanul se alege praful? Ca așa s-a intamplat in fotbalul…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre echipa sa și a spus ca mijlocașul Dennis Man, 19 ani, este cel mai important și cel mai bun jucator al formației lui Nicolae Dica. "Man e acum ce e Messi la Barcelona. Cand are mingea, nu am emoția ca o pierde. Am doar emoția golului, ca suntem gata sa marcam.…

- CFR - ACS Poli, de la 20:00, live text pe ProSport ACS Poli Timisoara continua sa supravietuiasca in conditii dificile, iar sambata da un mare test, pe terenul liderului CFR Cluj. Formatia din Gruia trece printr-o perioada favorabila si e pe val, in timp ce timisorenii au o perioada de recul…

- Steaua a luat bataie de la Lugano si a pierdut primul loc in grupa de Europa League in fata lui Plzen. Chiar si asa, echipa lui Nicolae Dica merge in primavara europeana. La final, Gigi Becali i-a facut praf pe De Amorim si pe Golofca pe care i-a disturs in declaratii."Cu echipa asta nu poti…

- FCSB / Steaua - Lugano, LIVE VIDEO, Europa League. Deși i-a promis antrenorului ca nu va mai spune echipa de start înaintea meciului, patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat deja formula de start pe care Nicolae Dica o va folosi la meciul cu Lugano, ultimul din

- Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, l-a atacat pe Marius Sumudica, dupa ce acesta a declarat ca l-ar aduce oricand pe Denis Alibec la Kayserispor. Finantatorul vicecampioanei spune ca antrenorul e obsedat de echipa si jucatorii sai. Becali si-a pierdut cumpatul s i-a transmis lui Sumudica, prin intermediul…

- "Vazusem un alt tip de CFR. Dan Petrescu a reglat echipa, am vazut o echipa foarte solida, care nu poate primi gol. Am vaut o echipa foarte puternica. Pana acum eram foarte sigur de titlu, acum nu mai sunt, e o echipa puternica, au un antrenor care stie sa puna la punct lucrurile. Ce depinde de mine…

- Nicolae Dica a explicat, intr-o conferinta de presa sustinuta sambata, de ce se teme cu meciul cu Juventus Bucuresti, din etapa a 20-a a Ligii 1. Tanarul antrenor al vicecampioanei i-a tras de urechi pe fani, le-a transmis acestora un mesaj, apoi a vorbit despre situatia lui Denis Alibec si despre…

- Mirel Radoi a facut o paralela intre ceea ce a trait el la FCSB si ce se intampla cu Nicolae Dica in prezent. Intrat prin telefon in emisiunea Sport Report, de la Telekom Sport, Radoi a recunoscut de ce a demisionat de la FCSB. ”Eu nu am plecat numai din cauza rezultatelor pe care le-am avut.…

- FCSB a suferit abia a doua infrangere din acest sezon al Ligii 1 la Iasi, acolo unde vicecampioana a pierdut cu 1-0, insa contraperformanta a fost un motiv suficient pentru ca finantatorul echipei sa demareze un nou sir de critici la adresa fotbalistilor. Este doar ultimul astfel de episod dintr-o…