Fără precedent în România! XANAX-ul epuizat din librării! Cum a fost posibil Așa cum mulți se așteptau, Liviu Iancu a dat lovitura cu romanul sau scris absolut senzațional. Personajele sunt reale și pe unele dintre acestea le cunoaștem foarte bine, pentru ca sunt persoane publice. Poveștile cu și despre ele sunt extrem de captivante. Xanax - un titlu fenomenal, care suprinde atat de bine societatea de astazi- s-a epuizat in doar saptamana de la lansare. Primul tiraj al carții a disparut de pe piața inca din perioada de precomanda. Pentru a face fața cererii, editura Trei a fost nevoita sa lanseze pe piața un al doilea tiraj al carții, care poate fi cumparata atat de pe… Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

