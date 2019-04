Stiri pe aceeasi tema

- Marele duce Jean al Luxemburgului, care a ajutat la transformarea ducatului intr-un centru financiar internațional, a murit la varsta de 98 de ani, a anunțat fiul acestuia, Henri, citat de Reuters.

- Veste trista pentru fanii din intreaga lume! La doar cateva zile de la incheierea unei serii de concerte reușite, formația a trebuit sa faca anunțul care schimba totul. Vestea a fost data sambata, pe pagina lui de Facebook, de la partenera de viata a muzicianului. Chitaristul si claviaturistul Paul…

- Erdodi Bela, șoferul decedat in tragicul accident care a avut loc joi in centrul Zalaului, a fost unul dintre membrii fondatori ai UDMR Zalau și, totodata, cel mai in varsta membru activ al organizației salajene a partidului. Vestea tragica a fost confirmata și de UDMR Zalau intr-o postare…

- Actorul american Jed Allan, star al producției de succes "Beverly Hills, 90210" și o legenda a serialelor TV, a murit la varsta de 84 de ani, in somn, in locuința sa din Palm Desert, California, a anunțat fiul acestuia, potrivit tmz.com, conform Mediafax.Rick Brown a publicat vestea trista,…

- Doliu in lumea presei. Un reputat fotojurnalist al Reuters s-a stins din viața. Acesta a murit dupa o lunga suferința cauzata de o boala letala.Yannis Behrakis, unul dintre cei mai reputati fotografi, care a lucrat pentru agentia de presa Reuters timp de trei decenii, a murit la varsta de…

- Michael Wilson, fost ministru de Finanțe al Canadei, care a condus negocierile pentru incheierea Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA), a murit duminica, la varsta de 81 de ani, relateaza Reuters preluata de madiafax. „Michael Wilson și-a dedicat cariera canadienilor, inclusiv munca…