- O sportiva in varsta de 25 de ani a murit in timp ce alerga pe strada, in localitatea Valu lui Traian, ea fiind gasita de catre un trecator, a informat duminica Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, conform agerpres.ro. Conform sursei mentionate, tanara alerga sambata seara si…

- Au curs mesaje pline de tristete pe retelele de socializare dupa moartea fulgeratoare a unei fete din localitatea Valu lui Traian, din noaptea de sambata spre duminica.Avea doar 25 de ani, se numea Albertina Narcisa C. si alerga pentru a se mentine in forma. Locuitorii din localitatea constanteana o…

