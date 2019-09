Stiri pe aceeasi tema

- Galatasaray Istanbul a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), formatia Kasimpasa, in etapa a IV-a a campionatului Turciei. Golul a fost marcat in minutul 38 de atacantul Radamel Falcao, recent transferat de Galatasaray.

- Atacantul norvegian Joshua King iși cearta și colegii, dupa remiza cu Sueda, scor 1-1: „Am avut trei-patru contraatacuri care puteau decisive in final. Am plimbat prea mult mingea și am pierdut-o”. Norvegienii au de ce sa fie nervoși. La fiecare meci important din aceasta grupa, au fost intr-o poziție…

- Radamel Falcao i-a inebunit pe suporterii turci. Dupa ce a fost intalnit de 25.000 de oameni in delir la aeroportul din Istanbul, atacantul a fost din nou ovaționat și la a doua apariție in fața susținatorilor lui Galatasaray Istanbul.

- Radamel Falcao, atacantul clubului AS Monaco, este aproape de un transfer la echipa Galatasaray Istanbul, care a anuntat "debutul negocierilor pentru transfer", conform unui comunicat difuzat pe site-ul gruparii turce, citat de AFP. "Negocieri oficiale au fost incepute cu fotbalistul si…

- Marius Sumudica a inceput cu o infrangere severa a doua sa aventura in campionaului Turciei. Gaziantep Gazisehir, echipa pregatita de antrenorul roman, a fost invinsa, in deplasare, cu 5-0, de Fenerbahce. Pentru oaspeti au evoluat, printre altii, Alin Tosca si Junior Morais.

- Echipa turca de fotbal Galatasaray Istanbul a demarat negocierile in vederea transferului internationalului columbian Radamel Falcao, atacantul formatiei AS Monaco, anunta presa de pe malul Bosforului. Potrivit ziarului Takvim, Falcao ar accepta sa vina la Galata pentru un salariu anual de 4,5 milioane…

- Potrivit unor apropiati, Ali Babacan si fostul presedinte turc Abdullah Gul intentioneaza sa lanseze in acest an un nou partid, ceea ce ar putea eroda si mai mult sprijinul fata de Erdogan dupa infrangerea rasunatoare suferita de AKP in alegerile pentru primaria Istanbulului luna trecuta.'In…

- Giresunspor a terminat pe locul 13 in clasamemntul Ligii 2 din Turcia, cu 36 de puncte, la 6 in fața primului loc care a retrogradat. In decizia lui Raul Rusescu de a semna cu Giresunspor a contat si faptul ca Cristi Tanase (32 de ani), evolueaza la echipa turca din ianuarie și mai are un an de contract.…