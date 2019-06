Stiri pe aceeasi tema

- Penultima zi a prevenirii criminalitații a fost dedicata prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului. (Ieri), peste 100 de elevi de la școlile Ion Basgan și nr.3 din municipiul Focșani au vizitat atelierele cu o parte din tehnica din dotarea polițiștilor de la Rutiera, Criminalistica și a luptatorilor…

- Kaufland Romania deschide joi, 23 mai 2019, al doilea magazin din orașul Focșani și ajunge astfel la o rețea de 124 de magazine la nivel național. Acesta este situat pe Strada Marașești, nr. 5. Magazinul are o suprafața construita de 4.492 de metri patrați și una de vanzare de aproximativ 3.000 de metri…

- Orașul Odobești a primit notificarea pentru inceperea precontractarii pentru proiectul: „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public și scaderea emisiilor de CO2 prin modernizare, extindere, telegestiune in oraș Odobești, județul Vrancea”. Acesta va fi primul proiect din regiunea…

- DEPISTAT CONDUCAND PE DRUMURILE PUBLICE SUB INFLUENȚA SUBSTANȚELOR PSIHOACTIVE Un barbat este cercetat penal dupa ce a fost depistat in flagrant de polițiști conducand un autoturism in municipiul Focșani sub influenta unor substanțe psihoactive. La data de 8 mai a.c., ora 16.10, polițiștii Serviciului…

- O eleva de clasa a VI-a, de la Școala Gimnaziala Duiliu Zamfirescu din Focșani, a obținut medalie de bronz la Olimpiada Naționala de Fizica, ce s-a desfașurat la Targoviște, in perioada 3-7 mai. Este vorba de eleva Riana Ingrid Bobeica, care a acumulat, in final, 38,37 puncte. Au mai participat la olimpiada…

- Un angajat al ISU Vrancea, in varsta de 48 de ani, a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce i s-a facut rau in timpul serviciului. Potrivit ISU Vrancea, subofițerului i s-a facut rau sambata seara, in jurul orei 23.30. A fost preluat de ambulanța SMURD și transportat la UPU Focșani, in stare…