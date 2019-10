Experiment inedit în trafic. Ce a făcut un şofer din Galaţi pentru a scăpa de amendă Un șofer din Galați a fost supus astazi, unei simulari de impact, in caz de accident rutier. Atenție! Simularea a avut loc la o viteza de cel mult 20 kilometri la ora, cu centura de siguranța. Conducatorul auto a fost oprit de Poliția Rutiera, pentru ca nu purta centura de siguranța. Polițiștii rutieri l-au sancționat conform legii, insa, pentru a-l "ierta" de amenda și a-i aplica avertisment si 2 puncte de penalizare, l-au invitat sa participe la experiment, pentru a ințelege ce consecințe are lipsa centurii de siguranța in cazul unui impact. Soferul in culpa a fost de acord cu propunerea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

