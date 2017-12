Existenta OZN-urilor a fost dovedita, dincolo de orice indoiala, spune fostul sef al programului "Dosarele X" din SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar fi executat pe cel care se ocupa de coordonarea bazelor de testare a armelor nucleare. Park In-young a condus Biroul 131, o divizie a Comitetului Central al partidului aflat la conducerea tarii, scrie The Telegraph. Misiunea sa era supravegherea…

- Un barbat din Botosani a primit o amenda de 500 de lei dupa ce a raportat la Politie un furt din buzunare. Politia confirma motivul amenzii, sustinand ca apelul la 112 a fost nejustificat. Adevarul scrie ca Petrut Butuman a fost martorul unui furt din buzunare in 10 septembrie, anul…

- Ministerul Mediului de Afaceri ii ironizeaza pe tinerii care participa la programul Start-up Nation in documente oficiale, care insa nu au fost facute publice.Profit.ro a descoperit, la sesizarea unor candidati din program, ca functionarii ministerului asociaza aplicantilor celebra replica…

- ROBOR la 3 luni - indicele in functie de care se calculeaza dobanzile celor mai multe credite in lei - a scazut la nivelul de 2,10%, cel mai mic din ultima luna, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) la 3 luni este indicatorul principal…

- Sute de zboruri au fost anulate, duminica, pe aeroportul din orasul american Atlanta, cel mai aglomerat aeroport din lume, unde o pana de curent a blocat pasagerii in terminale si in aeronave. Chiar daca alimentarea cu energie electrica a fost restabilita dupa miezul noptii, incidentul a afectat…

- Cei de la Microsoft u decis sa le dea o mana de ajutor persoanelor cu handicap de vedere printr-o aplicatie de mobil intitulata sugestiv Seeing AI. E un joc de cuvinte acolo. AI din Seeing AI este de fapt o referinta la algoritmii de inteligenta artificiala pe care ii foloseste aplicatia pentru…

- Parlamentul European si Consiliul UE au ajuns, vineri, la un acord cu privire la inasprirea regulamentelor pentru combaterea spalarii banilor, modificari prin care vor fi reglementate, in premiera la nivelul blocului comunitar, platformele de schimb pentru bitcoin si alte monede virtuale.…

- Senatorul social-democrat Serban Nicolae a depus 30 de amendamente la Legea privind Statutul magistratilor. Unul dintre acestea abroga prevederea actuala care permite presedintelui sa respinga o singura data numirile procurorilor sefi. In legea actuala la art. 54 (3) se spune ca "Presedintele…

- Volkswagen a adus si in Romania versiunea sport a noului Polo. Potrivit unui comunicat oficial, este disponibila o singura motorizare, cu motor 2.0 TSI pe benzina, capabil sa dezvolte 200 de cai putere. Pretul pentru aceasta versiune este de 21.882 de euro, cu TVA inclus.…

- Fostul director pentru mediu si inginerie din cadrul diviziei americane a grupului german Volkswagen (VW) Oliver Schmidt a fost condamnat la sapte ani de inchisoare si plata unei amenzi usturatoare. O instanta americana a considerat ca Schmidt a jucat un rol important in cazul manipularii testelor de…

- Coreea de Nord l-a criticat sambata pe presedintele american Donald Trump pentru decizia sa de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, numindu-l din nou "senil", potrivit agentiei KCNA. De cateva luni, Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un si-au adus reciproc insulte personale…

- Din cauza cresterii ROBOR, primariile care au facut imprumuturi in lei au de platit acum rate de doua ori mai mari decat la inceputul anului. E si cazul primariei din Targu Jiu, care imprumutase 10 milioane de lei pentru modernizarea stadionului din oras. La inceputul anului, rata lunara a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a apreciat joi ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump ar putea crea probleme serioase, in intreaga lume. "A lua o asemenea decizie pune lumea si in special regiunea intr-un cerc de foc",…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert. "Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: Guvernul Federal nu sustine aceasta…

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, l-a felicitat pe omologul sau american, Donald Trump, pentru decizia de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului. "Il felicit pe presedintele Donald Trump datorita anuntului de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului…

- Casa Alba a elaborat un plan cu obiectivul inlaturarii din functie a secretarului de Stat Rex Tillerson, care are o relatie tensionata cu presedintele Donald Trump, si inlocuirea sa cu Mike Pompeo, directorul CIA, in urmatoarele saptamani, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va lua masa sambata cu fostul presedinte american Barack Obama, in cursul unei vizite in Franta, a declarat joi presedintia franceza pentru AFP. Macron si Obama vor lua un "dejun privat", a precizat sursa citata. Barack Obama va fi prezent vineri…

- Compania Lufthansa a prezentat recent noul design pentru scaunele de la clasa business. Din 2020, acestea vor oferi mai mult spatiu, fiind concepute ca niste tronuri. In plus, pasagerii de la aceasta clasa vor avea de doua ori mai mult spatiu pe care sa isi poata aseza o revista, un laptop…

- Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti l-a ales in functia de director general pe Adrian Tanase, cel care in ultimii 9 ani s-a aflat la adminstrarea fondurilor de pensii ale NN si ING. Adrian Tanase a fost Chief Investment Officer la NN Pensii, cel mai mare administrator…

- Flote intregi de drone civile vor putea fi vazute curand pe cerul Marii Britanii. Guvernul de la Londra doreste ca, din 2019, acestea sa transporte consumabile medicale urgente. Astfel, vor fi evitate blocajele din trafic si ar putea sa fie salvate vieti. Cinci orase britanice urmeaza sa fie…

- Sase bombardiere strategice rusesti cu raza lunga de actiune Tu-22M3 au lovit duminica tinte ale organizatiei jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir ez-Zor, au anuntat agentii de presa rusesti citand Ministerul rus al Apararii. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom din…

- Zeci de zboruri au fost anulate in insula indoneziana Bali, ca urmare a eruptiei vulcanului Agung, au anuntat autoritatile locale. Coloana de fum de deasupra vulcanului era, duminica, de pana la 4.000 de metri inaltime, astfel ca 28 de zboruri au fost anulate, a precizat Arie Ahsanurrohim,…

- Fiscul scoate la licitatie trei hoteluri ale fratilor Micula, oamenii de afaceri avand mari datorii la stat. Hotelurile scoase la vanzare de ANAF sunt la malul marii, in statiunile Neptun si Olimp, si insumeaza 800 de camere. Fiscul vrea sa obtina pe ele 37 de milioane de lei, arata Digi24.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca va promulga legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot "imediat ce va ajunge" la el, seful statului spunand ca a fost "neplacut surprins" de absenta parlamentarilor PSD de la lucrarile Comisiei de Aparare, in care trebuia…

- Ratko Mladici, fostul sef al armatei sarbe bosniace, a fost gasit vinovat de genocid in timpul razboiului bosniac din anii 1990. El a fost condamnat la inchisoare pe viata, noteaza BBC. Cunoscut sub numele de "Macelarul din Bosnia", Ratko Mladici s-a confruntat cu 11 capete de acuzare,…

- DNA a anuntat oficial marti seara ca a pus sechestru pe toata averea lui Liviu Dragnea pentru a recupera prejudiciul de 127 de milioane de lei. Un comunicat al procurorilor anticoruptie precizeaza ca au instituit "sechestru asigurator si poprire asiguratorie pana la concurenta sumei de 127.547.366,34…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad in statiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul. "Vladimir Putin a purtat negocieri cu presedintele…

- Marina militara rusa monitorizeaza deplasarile unei nave franceze de recunoastere care se afla in Marea Neagra si despre care se presupune ca se deplaseaza spre Gerogia. Nava a facut o escala si in Romania, in luna martie. Conform unor surse militare rusesti citate de agentiile de presa ruse…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, s-a declarat duminica alarmat de asemanarea politicilor urmate de guvernul de dreapta de la Varsovia cu ceea ce el a descris a fi un "plan al Kremlinului". Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare in Polonia, a avut dispute pe mai…

- "Din pacate, PSD azi este confiscat de 'Cartelul de la Teldrum' format din fosti PD-isti cu gandire de baron - vataf local (pusi doar pe facut bani, case, masini, lacuri si fonduri de vanatoare, contracte cu statul etc) si fosti PRM-isti care duc Partidul si Romania spre vremurile nationalism-comunismului…

- NASA a publicat noi imagini spectaculoase cu planeta noastra, care surprind schimbarea anotimpurilor in decursul unei perioade de 20 de ani. Astfel, proiectul devine o harta a efectelor pe care incalzirea globala, poluarea si fenomenele extreme le au asupra Terrei. "E ca si cand ai vedea cum…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca in Romania nu exista stat paralel, iar cei care au venit cu aceasta formulare au probleme cu Justitia. Mesajul sefului statului a fost transmis, marti, de Madalina Dobrovolschi, purtatorul sau de cuvant, ca raspuns la intrebarile jurnalistilor legate…

- Un submarin rus a lansat, marti, din estul Marii Mediterane, rachete de croaziera Kalibr spre pozitii din Siria ale Statului Islamic, anunta Ministerul rus al Apararii. Rachetele au atins pozitii militare ale retelei teroriste din provincia siriana Deir ez-Zor. "Pe 31 octombrie,…

- Un peisaj rural din Romania, surprins cu aparatul foto de o tanara romanca ce traieste la Londra, a castigat saptamana aceasta concursul "Big Picture" organizat de The Telegraph, in urma votului dat de cititori. In plus, Diana Buzoianu (foto) a obtinut ca premiu un aparat foto profesionist,…

- Fostul presedinte american Barack Obama a fost citat pentru a face parte dintr-un juriu la un proces in statul Illinois, iar el intentioneaza sa-si faca datoria civica, informeaza BBC. Desi nu au fost oferite alte detalii, Barack Obama este asteptat sa faca parte din juriu luna viitoare.…

- Guvernul nu va majora pensia minima garantata la 640 de lei de la 1 ianuarie 2018, ci de la 1 iulie 2018, a anuntat, joi, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Nu in ultimul rand, proiectul de ordonanta prevede cresterea pensiei minime la 640 de lei si a punctului de pensie la 1.100 de…

- Sfarsitul erei in care folosim masini pe benzina si diesel este tot mai aproape, in conditiile in care piata celor electrice este in plina dezvoltare. Constructorii auto reusesc de la an la an sa dezvolte autonomia masinilor electrice, astfel ca este clar ca viitorul este al lor.…

- Jurnalistii englezi sustin ca noua Dacia Duster este o masina grozava pentru persoanele care nu isi permit un SUV din clasa celor produse de Land Rover. Publicatia Autoexpress a prezentat recent un top al celor mai bune autoturisme de teren din acest an, iar Dacia Duster, desi nu a intrat…

- Coreea de Nord este pe punctul de a dezvolta rachete nucleare capabile sa loveasca teritoriul american, a declarat Mike Pompeo, directorul CIA. Oficialul a subliniat ca Washingtonul continua sa prefere diplomatia si sanctiunile ca solutii pentru rezolvarea chestiunii programului balistic si…

- Posta Romana reprezinta o relicva de pe vremea comunismului ce refuza sa se adapteze la vremurile in care traim, iar intregul sistem autohton ii permite sa supravietuiasca. Inainte de a trece insa la circumstantele macabre care mi-au alimentat reticenta absurda fata de orice tine de Posta…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, si Theresa May, premierul Marii Britanii, au stabilit, luni seara, intensificarea negocierilor pe tema Brexit in urmatoarele luni, informeaza site-ul agentiei Reuters. Intrevederea, care a durat aproximativ doua ore, "a fost constructiva…

- Peste 1.000 de soldati sunt in asteptare, gata sa intervina daca furtuna Ophelia va face probleme in Marea Britanie. Locuitorii au fost avertizati ca vantul de pana la 130 de kilometri pe ora le poate pune vietile in pericol. Se asteapta ca luni sa fie lovite de furtuna vestul si nordul Angliei,…

- Larry Flint, cel care a pus bazele revistei Hustler, ofera o recompensa de 10 milioane de dolari oricui detine informatii care ar duce la caderea presedintelui american, Donald Trump. Oferta a fost publicata, duminica, de The Washington Post. Full page ad in the Washington Post today.…

- La sfarsitul lunii septembrie, compania multinationala de contabilitate Deloitte anunta ca a fost victima unui atac cibernetic, dar ca au fost compromise doar datele a "sase clienti". Se pare insa ca atacul a avut dimensiuni mult mai mari. Presa britanica scrie ca datele a nu mai putin de 350 de clienti…

- Presedintele american, Donald Trump, sustine ca el este cel care, practic, a "inventat" termenul "fake". El sustine ca acest termen nu i-a atras niciodata atentia, folosit de altcineva, si ca oricum nimeni nu l-a utilizat in sintagma "fake news" (stiri false). In timpul unui interviu televizat,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a atribuit un contract de 11,7 milioane de lei (2,6 milioane de euro), cu TVA, companiei UTI Servicii si Mentenanta, parte din Grupul UTI, pentru a realiza si monta un sistem de monitorizare video a vehiculelor in zona punctelor de…

- Procesorul din iPhone 8 a inregistrat o victorie zdrobitoare in fata Galaxy S8, dar Samsung Galaxy Note 8 se pare ca joaca in alta liga. In aceasta toamna, au fost dezvaluite cele mai importante terminale din 2017. Ultimele saptamani au fost incarcate de lansari semnificative, iar…

- Veste buna pentru toti cei care vor sa mearga in Canada. Incepand din 2018, compania Air Canada va opera zboruri directe de pe aeroportul din Otopeni catre Montreal si Toronto. "Decizia companiei nord-americane a fost luata in urma discutiilor cu sefii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti,…

- Suveranul saudit a emis un decret care le permite femeilor sa detina permis de conducere. Ministrii urmeaza sa pregateasca rapoartele necesare in termen de 30 de zile, astfel incat ordinul sa poata fi implementat pana in iunie 2018, a anuntat Agentia saudita de presa, citata de BBC.Arabia…