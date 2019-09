Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de intrarea la CEx-ul PSD de sambata ca cei care depun moțiunea de cenzura trebuie sa aiba soluția pentru guvernare. Aceasta a declarat ca nu vede o "Gabi Szabo a politicii romanești care sa alerge pe pista politica" pentru guvernare."Cei…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat luni ca intentioneaza sa trimita in Vietnam cativa cercetatori romani ''foarte bine pregatiti'' sa colaboreze la realizarea unui vaccin impotriva pestei porcine africane, in conditiile in care in aceasta tara a fost testat cu succes un astfel…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat ca "solutia unica" pentru ca fortele de stanga sa castige alegerile prezidentiale din toamna acestui an ar fi realizarea unei aliante intre PSD, ALDE si PRO Romania. "Solutia unica este una singura, castigatoare, spun eu, alianta cele 3 partide,…

- În cazul multor familii din România, cea mai importanta pondere a bugetului lunar este cheltuita cu mâncarea, așa ca acesta este unul dintre capitolele importante de unde poți începe și tu o taiere a costurilor cu traiul zilnic. Daca ajungi des la cumparaturi…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) este noua campioana de la Wimbledon dupa ce a invins-o in finala pe Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2, in doar 56 de minute. Dupa meci, Simona Halep a fost invitata in studioul Tennis Chanel și a vorbit despre lipsa terenurilor de tenis cu iarba…

- Isarescu a prezentat, miercuri, raportul anual pentru 2018 al BNR si a abordat pe larg subiectul relatiei dintre banci, mediul de afaceri si populatie, sustinand ca, in ultima perioada, intre ele a existat o totala lipsa de incredere, alimentata si de declaratiile populiste ale unor politicieni."De…

- Asociatia Persoanelor cu Dizabilitati "Well" lanseaza unicul card de reduceri pentru bunuri si servicii, dedicat in exclusivitate persoanelor cu dizabilitati din Romania, denumit WellCard. Proiectul continua lupta organizatiei in scopul caritabil al ajutorarii persoanelor cu dizabilitati si pentru integrarea…

- O echipa de cercetatori din California a creat cu ajutorul celulelor stem fire de par cu aspect natural ce cresc in piele si care pot revolutiona industria legata de problema pierderii parului sau alopecia, relateaza EFE. Procedura, realizata de Institutul de Descoperiri Medicale Sanford Burnham Prebys,…