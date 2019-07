Europenii ar putea fi nevoiţi să plătească mai mult pentru cârnaţii de grătar Fermierii din China si tarile vecine se confrunta cu o epidemie de pesta porcina africana, ceea ce stimuleaza cererea pentru importurile de carne de porc. Producatorii de carne de porc din Uniunea Europeana, cel mai mare exportator mondial, se numara printre principalii castigatori in acest an, vanzarile spre China inregistrand o crestere de 43% in primele cinci luni ale acestui an.



Desi aceasta crestere este o veste buna pentru crescatorii de porci, ea este responsabila si pentru cresterea preturilor la carnatii de gratar pentru europeni. Un indicator care masoara pretul la carnea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

