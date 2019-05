Noul Partid pentru Brexit al militantului anti-UE Nigel Farage ar urma sa obtina cele mai multe voturi la alegerile din Marea Britanie pentru Parlamentul European, in contextul in care alegatorii se indeparteaza de conservatorii premierului Theresa May, releva un studiu al intentiilor de vot publicat vineri de Financial Times, citat de dpa. Partidul pentru Brexit si-ar putea adjudeca 29% din voturi la 23 mai, peste jumatate dintre cei care au votat pentru Partidul Conservator la alegerile legislative din 2017 intentionand sa-l "tradeze" in favoarea partidului lui Farage. In total, peste doua treimi…