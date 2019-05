Începe concursul Own The Stage pentru festivalul Electric Castle 2019 de la Bonțida

Electric Castle deschide înscrierile pentru Own the Stage, concursul prin care în fiecare an artiștii români aflați la început de carieră se pot afirma pe scenele festivalului. Câștigătorii vor fi aleși prin selecția unui juriu specializat,… [citeste mai departe]