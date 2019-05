Europarlamentar PSD, foarte trist în PE Eurodeputatul Dan Nica a declarat, sambata, la Galați, ca ii este rușine cu un președinte precum Klaus Iohannis din cauza faptului ca nu a ridicat problema Spațiului Schengen la Summitul de la Sibiu, chestiune din cauza careia sufera 5 milioane de romani. „De prea multe ori in PE am fost trist, m-am simțit umilit, așa cum v-ați simțit și voi, cand Cristian Preda și Monica Macovei vorbeau rau de Romania. Spuneau numai minciuni. Ei au fost cei care s-au opus cand era vorba de dublul standard. Ei nu s-au opus sa luați produse alimentare, farmaceutice de proasta calitate și mai ales au vrut sa fie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

