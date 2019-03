Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti seara, la TVR, ca intentioneaza sa candideze “candva” la prezidentiale si nu o va face doar ca sa candideze. Intrebat daca o sa fie candidat sau si presedinte, Teodorovici a raspuns: “Eu cand spun ca fac un lucru il fac. Adica nu o…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti seara, la TVR, ca intentioneaza sa candideze "candva" la prezidentiale si nu o va face doar ca sa candideze. "Candva o sa candidez cu siguranta. O aveti ca marturie clara. Candva o sa candidez si la prezidentialele din Romania. Nu ma…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, intr-o conferința de presa, ca liberalii au „cea mai puternica” lista de candidati la alegerile europarlamentare. Liderul liberalilor a spus despre Rareș Bogdan, cel care deschide lista candidaților, ca ”este un adevarat campion al luptei impotriva minciunii,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri seara, la Romania TV, ca si-ar dori ca Presedintia sa prezinte public, pentru dezbatere, o analiza privind proiectul de buget pe 2019, pentru a vedea daca temerile presedintelui Klaus Iohannis sunt sau nu justificate. "Mi-as dori foarte…

- "A fost discursul unui om care vrea sa spuna ceea ce gandeste si simte. Pentru ca nu mai vreau sa stam asa, inerti, si toti indivizii, toti oamenii care nu au facut ceva bun pentru aceasta tara sa minta, sa dezbine, sa injure, sa fie violenti. Asa ceva nu mai accept nici eu, nici colegii mei sa nu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la conferinta de alegeri a social democratilor din Gorj, ca o sa il sprijine pe senatorul Claudiu Manda pentru a ocupa un loc pe lista de candidati ai formatiunii in alegerile europarlamentare din mai, informeaza Agerpres.roCeea ce mi as dori eu…

- Fostul premier Dacian Cioloș a lasat sa se ințeleaga ca ia in calcul o candidatura la alegerile prezidențiale, care vor avea loc la sfarșitul acestui an. Președintele PLUS a declarat, sambata, la Galați, ca alianța cu USR va funcționa pana la europarlamentare, daca ca aceasta se poate prelungi și la…

- Dan Barna a explicat ca intențineaza sa creeze o alianța politica a forțelor de dreapta din Romania. "Vom ști la sfarșitul acestei luni daca vom avea alianța cu Plus și obiectivul discuțiilor pe care le avem in prezent este o alianța pana in 2020. Tot ce facem pana atunci, inclusiv europarlamentarele,…