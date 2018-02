Stiri pe aceeasi tema

- Bursa nu e scumpa, asa cum se spune, daca tinem cont de randamentele pe care investitorii le au, iar statul ar trebui sa-si exercite calitatea de emitent, a declarat, luni, Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la inaugurarea anului bursier 2018. 'Din…

- Guvernul a discutat despre Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii si sper ca in urmatoarele saptamani sa avem un punct de vedere foarte clar, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la inaugurarea anului bursier 2018. "Sper ca in urmatoarele zile, saptamani sa avem…

- "Cred foarte clar ca Ministerul de Finante trebuie sa aiba un rol important nu doar acela de a colecta informatiile legate de modul in care se deruleaza imprumuturile cu Banca Europeana de Investitii si de situatia acelor proiecte, ci si de implicare in mod activ, trimestrial, cu discutii la minister…

- Nu voi accepta niciun fel de prelungire a vreunui acord de imprumut fara argumente foarte clare, iar rolul Ministerului Finantelor va fi unul activ, nu doar de colector de informatii legate de modul in care se deruleaza anumite proiecte, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,…

- Agenda incarcata astazi pentru comisiile de la Senat Senat. Foto: Arhiva. Agenda încarcata astazi pentru comisiile de la Senat. Printre subiectele dezbatute se afla propunerea legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României si proiectul de lege…

- Actualul sef al Finantelor neaga ipoteza ca la minister s-ar lucra la introducerea impozitului pe gospodarie. Intrebat, sambata, despre afirmatiile liberalului Citu, pe acest subiect, Eugen Teodorovici a demontat categoric o astfel de varianta. “Este fals si o sa am si o discutie cu colegul meu din…

- Valentin Popa, ministrul Educației, a demarat concedierile in ministerul pe care il pastorește, fiind vizate inițial persoanele detașate, au declarat surse din domeniu pentru Libertatea. Sindicatele se tem ca statul va incepe concedieri colective deoarece fondurile de salarii nu mai ajung. Anunțurile…

- Teodorovici a sustinut, joi seara, la Antena 3, ca ar fi fost ideal ca Legea salarizarii in domeniul bugetar sa cuprinda modificarile realizate recent. 'Ar fi fost ideal, si cu totii ne-am fi dorit, ca Legea salarizarii sa cuprinda modificarile de acum. Am vazut de multi ani multe acte normative…

- "In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. Stim foarte bine acele derogari prin Ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat de a creste salariile brute astfel incat netul angajatilor…

- Declaratiile liderilor PNL la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL Florin Citu: Declaratia 600, perdea de fum pentru distragerea atentiei de criza prin care trece Romania Astazi, nu mai este un secret pentru nimeni ca Liviu Dragnea amana eliminarea Declaratiei 600, de fapt nici nu poate sa o elimine,…

- Liberalii depun motiune simpla impotriva ministrului Muncii Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat deputatul PNL Mara Calista. "În cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea…

- Infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii "prin mai-iunie" Proiectul de lege privind înfiin'area Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii ar putea fi adoptat de Parlament în perioada mai - iunie, a declarat, vicepremierul Viorel Stefan. El a precizat ca,…

- Statutul Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii se afla acum in dezbatere la Senat, iar legea redeventelor va intra in dezbatere in aceasta sesiune parlamentara, a declarat luni vicepremierul Viorel Stefan.

- Proiectul de Lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii ar putea fi adoptat de Parlament in lunile mai - iunie, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cu prilejul aniversarii unui deceniu de la listarea…

- Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern, a anunțat astazi ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, care a precizat ca „Declarația 600 va fi simplificata”.

- Fostul ministru al Finanțelor, Ionuț Mișa, ar putea ajunge președinte ANAF, scrie știripesurse.ro. Ionuț Mișa a fost invitat de noul șef al Finanțelor, Eugen Teodorovici, sa faca parte din echipa de la Finanțe.

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale pentru liber-profesionisti, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit noului ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, citat de Jurnalul.ro. „In prima sedinta de Guvern vom avea acea ordonanta de urgenta care va prelungi…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat marti seara, la Digi 24, ca Darius Valcov, care a detinut portofoliul Finantelor, va lua deciziile economice in guvern. "Important e ca ne aflam intr-o alta realitate, un guvern care este controlat, e un guvern paralel (...), de fapt, deciziile se…

- Guvernul Viorica Dancila a fost validat, luni, de cele doua Camere ale Parlamentului, intrunite in sesiune extraordinara, dupa ce anterior ministrii desemnati au fost audiati in comisiile de specialitate. S-au inregistrat 282 de voturi „pentru”, 136 „impotriva” si o abtinere. Au fost 429 de parlamentari…

- Ministrul propus al Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca formularul 600 urmeaza sa fie eliminat, iar contribuabilii nu mai trebuie sa il depuna. Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuiau sa depuna, pana la 31 ianuarie,…

- O solutie pentru formularul 600 ar fi unificarea acestuia cu declaratia 200, cea utilizata pentru declararea veniturilor din activitati independente aferente anului 2017, spune noul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, citat de Digi 24."In legatura cu declaratia 600, primul pas va fi in prima…

- Stefan a fost avizat luni cu 41 de voturi pentru, 16 impotriva si nicio abtinere. Viorel Stefan a fost ministru de Finante in Cabinetul Grindeanu, in perioada ianuarie-iunie 2017.”Eu nu am plecat din pozitia de ministru de Finante din cauza unei divergente sau a unui conflict. A fost optiunea…

- Astfel, programul de guvernare al Cabinetului condus de Viorica Dancila prevede, la capitolul sanatate, 0 % impozit pe venit pentru medici incepand cu 1 ianuarie 2019. Dancila menține, in programul de guvernare, cu finanțare din Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, construcția a 8 spitale regionale,…

- Din funcția de presedinte al Comisiei pentru buget din Senat, Eugen Teodorovici a fost unul dintre cei mai vehemenți critici a masurilor fiscale aprobate anul trecut de Guvern și care au bulversat mediul de afaceri. Acum, Teodorovici va ocupa, di nou, fotoliu de ministru al Finanțelor și va trebui sa…

- Liderii PSD s-au reunit in Comitetul Executiv, acolo unde vor fi votați miniștrii Cabinetului Dancila. Pe ultima suta de metri, Florian Bodog, ministrul Sanatații și Marius Dunca, ministrul Tineretului și Sportului s-au retras din cursa. De asemenea, se pare in Guvern va reintra Viorel Ștefan,…

- La randul sau, Eugen Teodorovici a spus ca nu se poate pronunta in acest caz decat dupa CEx PSD. „Ma onoreaza propunerea. Sigur, niciunul dintre portofolii nu mi-ar fi strain, dupa atatia ani de cand lucrez in administratia publica", a declarat Teodorovici. Din iunie 2009 si pana in mai 2012, Eugen…

- Liderii PSD s-au reunit in Comitetul Executiv, acolo unde vor fi votați miniștrii Cabinetului Dancila. Pe ultima suta de metri, Florian Bodog, ministrul Sanatații și Marius Dunca, ministrul Tineretului și Sportului s-au retras din cursa. De asemenea, se pare in Guvern va reintra Viorel Ștefan, ca…

- VIDEO Reportaj filmat cu camera ascunsa Chiar si inspectorii de la Fisc sunt derutati. Cei de la Craiova spun ca nu mai au ce explicatii sa ofere oamenilor. „Deocamdata nu a venit nimic. Doar ce vorbesc la televizor ca asta innebunesc toti oamenii, dar numai asa ca sa ii puna pe drumuri. Nu a venit…

- Consiliul Legislativ a avizat favorabil, insa cu multe observatii, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), aflat acum in Senat. Consiliul Legislativ atrage atentia asupra mai multor neclaritati, dar si asupra unor articole care nu ar respecta dispozitiile…

- Din noua poziție, Muntean spune ca vrea sa asigure o protecție reala a consumatorilor de asigurari și sa formeze un corp al constatatorilor de dauna independenți, susținand ca nu este "pila nimanui" și nu are obligații politice. Numirea este considerata neinspirata de catre mai mulți responsabili…

- Comisia de Buget Finanțe a dezbatut mai bine de 14 ore amendamentele la Legea bugetului de stat pe 2018. Chiar la finalul ședinței au explodat nervii și am avut parte de o disputa intre cei doi președinți de la Camera Deputaților și Senat, Viorel Ștefan și Eugen Teodorovici, amandoi de la PSD.Scanteia…

- Pana acum, aveam reglementate detaliile in care se pot retrage banii doar pentru doua categorii de persoane, insa un act normativ recent al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) va introduce, din 2018, regulile de retragere a banilor pentru inca o categorie de persoane: cei ce se pensioneaza…

- Comisiile reunite de buget-finanțe din Senat și Camera Deputaților au inceput dezbaterile pe marginea proiectului de buget pe anul 2018, Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor, fiind prezent pentru a susține raportul. Dezbaterile au inceput cu probleme generale de procedura, dupa ce mai mulți deputați au…

- Nici nu au inceput dezbaterile in Comisia de Buget pe proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 ca avem parte și de primul scandal. Ședința este comuna intre Camera Deputaților și Senat, iar conducerea ședinței era asigurata de Viorel Ștefan, președintele Comisiei de Buget din Camera Deputaților…

- Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) va avea aproape 90 de companii in portofoliu, deși inițial era vorba doar despre 27. Proiectul actual al Fondului Suveran a fost trimis Parlamentului, fiind prevazuta și posibilitatea de tranzacționare a companiilor ce fac parte din Fondul Suveran, pe…

- Apetența romanilor este pentru economisire și nu pentru investit, iar aceasta din cauza nivelului scazut de educație financiara și a temerii fața de risc, a declarat joi vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Cornel Coca Constantinescu, la conferința anuala a asiguratorilor,…

- Discuțiile, care au durat 7 ore, au fost oprite la articolul 3 al Ordonanței, referitor la situația contribuabililor care nu sunt sub sistemul split TVA, dar care au relații contractuale cu firmele care sunt in acest sistem. "Doar cei care sunt in insolvența sau care au restanțe vor fi obligați…

- Fondurile private de pensii ”vor putea investi mai mult in actiuni” Fondurile private de pensii vor putea sa investeasca mai mult în actiuni, potrivit unui proiect aflat în discutie în Parlament, ce are drept scop sa compenseze reducerea contributiilor la pilonul II, decisa recent…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, vineri, la Pitesti, ca este nevoie de Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, pentru ca producatorii agricoli trebuie sa aiba centre de colectare a produselor.

- Cresterea procentului investitiilor in actiuni ale fondurilor de pensii ar putea compensa contributia diminuata a cetatenilor la acestea, sustine Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit Agerpres.

