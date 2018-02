Stiri pe aceeasi tema

- Teodorovici a sustinut, joi seara, la Antena 3, ca ar fi fost ideal ca Legea salarizarii in domeniul bugetar sa cuprinda modificarile realizate recent. 'Ar fi fost ideal, si cu totii ne-am fi dorit, ca Legea salarizarii sa cuprinda modificarile de acum. Am vazut de multi ani multe acte normative…

- „Angajații nu au de unde sa știe pana nu le vine fluturașul. Angajatorii nu au treaba cu statul. Se face confuzie intre legea salarizarii, trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat...Este o confuzie generala, foarte puțini au citit legea. In urma cu șapte luni cand se dezbatea legea salarizarii,…

- Potrivit proiectului de lege pentru modificarea si completarea art.9 din Ordonanta Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania a fost adoptat de Camera Deputatilor cu 265 de voturi. Potrivit proiectului…

- Puiu-Lucian Georgescu a fost numit secretar de stat in Ministerul Cercetarii si Inovarii, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, luni, in Monitorul Oficial.Puiu-Lucian Georgescu a fost ministru al Cercetarii si Inovarii in Guvernul Tudose. Tot printr-o decizie…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- Ana Birchall, vehiculata ca vicepremier, in Guvernul Dancila. Conducerea PSD discuta forma finala a Executivului condus de Viorica Dancila, care se va prezenta, luni, in Parlament, pentru votul de investitura. Fiecare nominalizare de ministru, din partea organizațiilor județene, va trece prin votul…

- Ramane Familia Regala in Palatul Elisabeta? Potrivit lui Andrew Popper, șeful Casei Majestații Sale, acest lucru este posibil și in acest sens se poarta in continuare negocieri cu Guvernul. „Noi speram ca problema se va rezolva pe termen lung prin adoptarea acestei legislații și avem toate motivele…

- Daniel Zamfir se refera la ordonanța de urgența care va permite agajaților ANAF sa beneficieze de un procent din valoarea amenzilor aplicate. "Domnul Tudose, in ultima ședința de Guvern a venit cu o bomba, una cu ceas: printr-o ordonanța, anuleaza efectele legii prevenției. Știți, legea asta…

- Viorica Dancila este prima femeie premier din Romania. Dancila trebuie sa iși aleaga Cabinetul, in termen de 10 zile, și sa mearga in Parlament pentru votul de investitura. Articolul 103 din Constituția prevede ca presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma…

- Viorica Dancila, premierul desemnat sa ii ia locul lui Mihai Tudose la Palatul Victoria, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. “Astept sa avem votul in Parlament, pentru…

- “Din ce am vazut pe rețelele de socializare (...), se cere cu putere respingerea doamnei Viorica Dancila. Și chiar respingerea oricarui alt premier promovat de PSD”, a spus Bogdan Chirieac, miercuri, 17 ianuarie, in cadrul unei intervenții telefonice la Antena 3. Cu privire la declanșarea…

- ”PSD are un candidat important in Gabriela Vranceanu Firea care astazi ia bataie de la Klaus Iohannis, dar mai are un candidat un candidat al alianței PSD-ALDE in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, care-l poate invinge pe Klaus Iohannis, cu condiția unei bune guvernari pana la alegerile din 2019.”…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a reactionat dupa demisia premierului Mihai Tudose. El este dezamagit de victoria lui Liviu Dragnea. "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, nici pana…

- Romania TV informeaza ca senatorul Ecaterina Andronescu a avut o ieșire foarte nervoasa și le-a cerut liderilor Partidului Social Democrat sa plece acasa, pentru ca acesta este singurul mod in care partidul mai poate fi salvat. Totodata, potrivit aceleiași surse, Ecaterina Andronescu i-a reproșat…

- Mihai Tudose a vrut sa faca, inainte de ședința PSD in care i se decide soarta in fruntea Guvernului, precizari despre declarațiile care au aruncat in aer relațiile romano-ungare. Premierul a anunțat ca a facut referire la autoritațile romane, nu la maghiarii romani.”Eu m-am referit la autoritațile…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009…

- Gabriela Firea sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Bucureștiul va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan. ”Am primit asigurari din partea premierului Tudose si a Guvernului…

- Pensiile normale și cele speciale au reprezentat, fara doar și poate, unul dintre cele mai controversate subiecte ale anului 2017 și se pare ca situația nu se va clarifica nici in 2018.Dupa ce premierul Mihai Tudose a spulberat visul pensionarilor, marturisind ca pensiile nu vor crește nici…

- Recalcularea pensiilor, promisa de PSD, nu va putea fi gata pana in 2019, afirma premierul Mihai Tudose. El mai spune ca acest proces va dura cativa ani. Premierul Mihai Tudose a spus, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, ca sunt cinci milioane de dosare care trebuie recalculate,…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat joi, ca nu da doi bani pe buna-credinta a ambasadelor, referindu-se la raspunsul Ambasadei Frantei in ceea ce priveste textul tradus in limba engleza a celor trei legi care vizeaza domeniul Justitiei. "Pentru mine nu e o surpriza. Oameni de buna-credinta…

- Vine Anul Nou cu o veste proasta pentru proprietarii de masini din Romania mai ales care au ceva vechime.Zilele acestea, mai precis pe 19 decembrie, a aparut o noua lege care ii va afecta pe toti posesorii de autoturisme mai vechi.Actul normativ se va aplica partial de la 1 ianuarie si integral din…

- Deputatul PSD are mai multe propuneri privind Legea 286/2009 și 135/2010. El face propuneri pentru inchisoare la domiciliu pentru unele categorii de persoane (peste 60 de ani, cu pedeapsa pana-n 3 ani sau pentru cei cu boli incurabile), scade pedepsele pentru dare și luare de mita, crește pragul…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului. UPDATE: Presedintele executiv al PSD, Niculae Badau, a declarat joi, referitor la faptul ca Guvernul nu sustine proiectul…

- Subiectul care a tinut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o finalitate. Caruselul TVA split a pornit cu aplicare universala, amenzi disproportionate si incalcarea legislatiei europene. Initiativele de temperare a acestor reglementari au tinut cateva luni, urmare…

- Scaderea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10% va cauza pierderi consistente in visteriile oraselor din Romania. Pentru a echilibra balanta, comisiile reunite de Buget din Parlament au decis transferul in proportie de 100% al cotelor defalcate din impozitele pe venit catre bugetele locale. Pana…

- PSD, ALDE si UDMR au modificat ordinea in care se supun la vot amendamentele admise si respinse. Ca urmare, Opozitia nu-si va mai putea sustine in plen propunerile. Noile reguli au fost publicate in Monitorul Oficial, la scurta vreme dupa adoptarea in Camera Deputatilor. Directorul IPP, Adrian Moraru,…

- Bugetele institutiilor din justitie si ordine publica au trecut de comisiile speciale din Parlament. In Sedinta comuna a Comisiei pentru transporturi ale celor doua Camere, in care se dezbate proiectul de buget al Ministerului Transporturilor pentru anul 2018, s-a iscat un scandal intre membrii PSD…

- Cristian Tudor Popescu compara actuala clasa politica de la București cu cea care l-a fortat pe Regele Mihai sa paraseasca Romania, acum 70 de ani.Invitat la "Jurnalul de Seara", jurnalistul i-a asemanat pe actualii presedinti ai celor doua Camere din Parlament, cu Gheorghe Gheorghiu-Dej si…

- Liderul Partidului Liberal (PL), Mihai Ghimpu, a propus ca anul 2018, sa fie declarat in R. Moldova „Anul Unirii”, insa propunerea a fost aspru criticata de socialiști și comuniști. „La anul vom sarbatori 100 de ani de la unirea tuturor romanilor in statul național Romania. La 27 martie 1918 Sfatul…

- Cunoscutul violonist si dirijor Andre Rieu a scapat de amenda primita pentru ca ar fi exploatat copii din Romania. Un tribunal a anulat sanctiunea de 100.000 de euro, potrivit DIGI24.Citeste si: Fost ministru al Finantelor, reactie FURIBUNDA pe modificarile aduse pilonului II de pensii…

- Patronii cu firme mici si mijlocii reuniti in principala organizatie de profil din Romania sun dezamagiti de Legea prevenirii, in forma finala, iesita din Parlament, din care lipsesc planul de remediere a neregulilor si lista de sanctiuni pentru care ar fi urmat sa fie iertate firmele contraveniente…

- ”Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea e libera sa protesteze. Se intampla de atata vreme. E in ultima vreme o anumita tendinta de a muta disputele politice, lupta politica, din Parlament, care este forumul democratic, in strada”, a spus Calin Popescu Tariceanu, intrebat…

- "Doamna Firea a procedat corect. Nici un primar din lumea asta nu vrea sa provoace violenta in orașul sau sau sa permita acest lucru. Inacțiunea statului, slabiciunea fara margini a statului, supradimensionat pe o parte, pe partea instituțiilor de forța, unele dintre ele care au ales sa faca politica…

- Indicele ROBOR a urcat la 2,20%, un nou record al ultimilor trei ani, potrivit datelor oficiale publicate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) , dupa ce ieri batuse un alt maxim al perioadei, de 2,19%. Creșterea duce la majoarea ratelor pe care trebuie sa le plateasca romanii cu credite in lei.…

- PNL o va convoca pe Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, in Parlament, urmare a actiunilor Jandarmeriei la protestul de duminica din Bucuresti. ”Am luat decizia de a convoca ministrul de Interne, ca urmare a gravelor pericole create de Ministerul de Interne fata de demonstranti”, a afirmat presedintele…

- Dupa ce premierul Mihai Tudose a declarat la Antena 3 ca BNR trebuia sa intervina in privinta cursului valutar si nu a facut-o, Adrian Vasilescu, consilierul Guvernatorului Isarescu a explicat la RFI ce poate si ce nu poate sa faca Banca Nationala: "Noi de la Banca Nationala spunem si asta este realitatea:…

- "Legea pensiilor este in lucru, poate va fi gata la anul, sa vedem apoi cat dureaza implementarea si in ce ordine va fi implementata din punct de vedere al beneficiarilor, fiindca va fi foarte greu de procesat milioane de dosare”, a declarat premierul Mihai Tudose, la Antena 3.El a spus…

- Romania are o situație economica stabila, sustenabila, recunoscuta de toate organismele internaționale, a afirmat premierul Mihai Tudose, joi, in plenul Parlamentului. "Dragi colegi din Opoziție, înțelegem cu toții ca trebuie sa va justificați prezența…

- Moțiunea de cenzura inițiata de PNȘ și USR impotriva Guvernului lui Mihai Tudose a eșuat. Astfel, pentru moțiunea „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma” au fost doar 156 de voturi ”pentru”. „Indiferent ce se intampla astazi PNL va continua sa lupte cu aceasta putere abuziva, care are un plan…

- "E o obligatie morala pentru PNL sa depuna motiunea de cenzura, intr-un moment in care guvernarea PSDragnea duce Romania spre nicaieri. Motiunea are argumente suficient de puternice sa convinga orice parlamentar care asculta de ratiune si nu de dictatul lui Liviu Dragnea", a declarat Ludovic Orban.…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie; Laura Codruta Kovesi, cere Consiliului Superior al Magistraturii sa faca verificari cu privire la atacurile constanete la adresa institutiei lansate de catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. DNA spune ca gravitatea atacurilor lui Tariceanu…