Erdogan este de neclintit - Turcia va continua să foreze în largul Ciprului Turcia nu isi va opri forarile exploratorii in domeniul gazelor naturale in apele Ciprului, a anuntat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in pofida unor indemnuri in acest sens ale unor lideri din Europa de Sud, relateaza AFP potrivit news.ro ”Vom continua sa foram in zone care ne apartin”, a anuntat Erdogan intr-o alocutiune televizata, la Istanbul. ”Cineva a dat un ordin. Se pare ca ei vor aresta echipajul vaporului nostru. Va fi rau pentru voi daca faceti asta”, a avertizat el. Presa scrie ca Ciprul a emis saptamana trecuta un mandat de arestare a membrilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

