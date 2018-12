Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter medical s-a prabusit intr-o zona muntoasa din apropiere de Porto, al doilea cel mai mare oras din Portugalia. Toti cei patru aflati la bord, doi piloti si doua cadre medicale, au murit in accident, potrivit media locale citate duminica de dpa si Reuters, potrivit agerpres.ro.citește…

- Un elicopter militar, la bodul caruia se aflau cinci militari, s-a prabusit luni intr-un cartier din Istanbul. Patru militari au murit, au anuntat autoritatile, iar al cincilea, ranit, a fost transportat la spital, relateaza The Associated Press.

- Trei soldați turci au murit și unul este ranit dupa ce un elicopter militar s-a prabușit in centrul Istanbulului, informeaza presa turca, citata de Reuters. Imaginile aparute in spațiul public arata ca aparatul de zbor s-a prabușit in zona rezidențiala ...

- Doi romani aflați de doar doua zile in Portugalia au murit inecați in Barajul do Piso. Romanii fusesera dați disparuți marți seara iar atunci au inceput și operațiunile de cautare ale autoritaților. Trupurile neinsuflețite ale romanilor de 49 și 43 de ani au fost descoperite miercuri la pranz, de scafandrii…