- Lumea presei este in șoc, dupa moartea violenta a jurnalistului brazilian Ricardo Boechat. Elicopterul in care acesta se afla s-a prabușit peste un camion aflat in mișcare și a luat foc. Tragedia a avut loc pe o șosea din Sao Paolo.

- Cel putin 21 de persoane au murit, sambata, dupa ce tavanul unei mine de carbune din nordul Chinei s-a surpat, au informat oficiali chinezi, adaugand ca a fost demarata o investigatie pentru a stabili cauza, relateaza site-ul postului BBC, citat ...

- Un elicopter medical s-a prabusit intr-o zona muntoasa din apropiere de Porto, al doilea cel mai mare oras din Portugalia. Toti cei patru aflati la bord, doi piloti si doua cadre medicale, au murit in accident, potrivit media locale citate duminica de dpa si Reuters.Serviciul de urgenta…

- Presedintele clubului Leicester City a murit in elicopterul care s-a defectat din cauza unei defecțiuni la rotorul secundar al aparatului, este prima concluzie oficiala a anchetei, aflata inca in desfașurare. Pe 27 octombrie, in accidentul de elicopter produs in apropierea stadionului din Leicester…

- Accident aviatic intr-o provincie din Sudan. Sapte oficiali au murit dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit. Presa locala scrie ca exista si cateva victime care au fost ranite, dar numarul exact nu se cunoaste.

