Elevii, atac la Guvern. Nemulţumiri legate de reducerile şi gratuităţile la transport "Astazi, 25 iunie a.c., Guvernul Romaniei a adoptat o ordonanța de urgența prin care a eliminat transportul in trafic județean din sfera serviciilor publice, facand sa dispara obligațiile (de serviciu public) transportatorilor de a acorda reduceri elevilor și de a acorda abonamente cu tarife preferențiale pentru elevi, in vederea decontarii navetei", spun tinerii. OUG cu obiectiv clar: satisfacerea baronilor OUG cu obiectiv clar: satisfacerea baronilor Elevii atrag atenție ca OUG are ca obiectiv "satisfacerea cerințelor președinților consiliilor județene și ale transportatorilor, așa cum se arata și in preambulul lui.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat astazi, 25 iunie, prin Ordonanta de urgenta, Codul Administrativ al Romaniei, un act normativ care aduce claritate si eficienta in administratia publica, integrand mai multe acte normative pentru imbunatatirea serviciilor publice. "In ultimele doua luni, am avut intalniri…

- Federatia Elevilor din Romania cere Guvernului sa retraga un OUG care ar putea afecta drastic cateva mii de scolari din toata tara. Concret, prin aceasta ordonanța de urgența elevii ar ramane fara banii...

- La o initiativa propusa de catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, Iustin Cionca, presedintele Consiliului Judetean Arad a raspuns prezent si afirmativ. Despre ce este vorba? Despre o propunere care isi propune sa modifice legea pentru alegerea presedintilor de consilii judetene…

- Social-democrații joaca tare cartea guvernarii in campania electorala și a dat startul unei sarabande de proiecte in tandem la Guvern și Parlament. Aproape ca nu exista vizita de lucru a miniștrilor și a liderilor PSD in care sa nu se lanseze cate o noua promisiune. Liderii județeni și echipa de…

- 'Avem in lucru si Strategia Balneo pe care urmeaza sa o promovam, in maximum o luna de zile o sa intre pe masa Guvernului. Este agreata de catre ei (Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania, n.r.) si chiar ne multumeau pentru acest lucru, pentru ca este o strategie pe care iti poti…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca ordonanta de urgenta privind referendumul va fi adoptata in sedinta de Guvern de astazi, ea precizand ca forma finala a acesteia va fi rezultatul unei discutii prealabile cu secretarul general al Executivului si cu reprezentantii AEP, potrivit Agerpres. „Pentru…

- Viorica Dancila a votat, in 2015, in calitate de europarlamentar PSD, in favoarea intereselor Rusiei, susținand un amendament prin care i se cerea UE sa renunțe la sancțiunile impotriva Rusiei. Alaturi de Dancila au mai votat PSD-iști, dar și extremiști antieuropeni celebri. Viorica Dancila, „ambalata”…

- Fitch Ratings a imbunatatit, de la "negativa" la "stabila", perspectiva de rating atribuita primelor doua banci din Romania, Banca Comerciala Romana SA (BCR) si BRD-Groupe Societe Generale SA (BRD), si a confirmat la "BBB plus" ratingurile lor pe termen lung. Decizia vine…