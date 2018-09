Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a nascut în cursul zilei de joi o fetita, Eva Maria, conform unui mesaj postat de iubitul acesteia, Adrian Alexandrov. ”Astazi ora 14:00, micuta Eva Maria s-a hotarât sa ne ia prin surprindere si a venit pe lume! Sunt un tatic fericit…

- Dupa mai multe luni petrecute in afara granitelor, unde a fugit inainte de a fi condamnata definit la inchisoare cu executare in dosarul „Gala Bute“, Elena Udrea a adus pe lume primul ei copil, o fetita pe care o va boteza Eva Maria. Potrivit celor de la Evenimentul Zilei, Elena Udrea a nascut la ora…

- Elena Udrea, fugita in Costa Rica, dupa ce a fost condamnata, de definitv, la 6 ani de inchisoare, a nascut, in urma cu ceva timp! Deși nașterea era programata pentru luna octombrie, fetița Elenei Udrea a venit pe lume mai devreme, fiind prematura.”Elena Udrea o sa vina singura in Romania…

- Elena Udrea a anunțat, in direct la Romania TV, cand va reveni in Romania. Amintim ca Elena Udrea locuiește in prezent in Costa Rica, acolo unde a primit azil politic. Fostul ministru al Turismului a primit o condamnare de șase ani in dosarul Gala Bute.(CITEȘTE ȘI: ADRIANA BAHMUȚEANU, O NOUA METODA…

- In condițiile in care Elena Udrea urmeaza sa nasca intr-o luna o fetița , Libertatea a incercat sa afle ce se intampla cand un cetațean strain naște in Costa Rica și care sunt condițiile de acolo. Potrivit unor postari scrise de expați, turiști și locuitori ai țarii, Costa Rica are un sistem medical…

- Poate cel mai emotionant moment pentru Elena Udrea si Adrian Alexandrov a fost alegerea numelor fetitei lor care va veni pe lume peste cateva luni. "Am vrut sa tin secret inca o perioada numele, dar Adrian este foarte nerabdator cu privire la tot ceea ce tine de copil. In plus, familiile…