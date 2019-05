Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care ar fi cazut accidental in lacul Fundeni, vineri seara, a fost salvata de doi politisti care au sarit in apa si au adus o la mal, dupa care aceasta a fost transportata la spital, potrivit Politiei Capitalei.La ora 18,45, prin apel 112, se anunta faptul ca o persoana ar fi cazut accidental…

- Un baiat de 22 de ani, din raionul Rascani, a fost retinut de politisti dupa ce a furat un telefon mobil din casa unei fete cu care a facut cunostinta pe internet.Tanarul si a recunoscut vinovatia, iar telefonul urmeaza a fi returnat victimei.

- O autospeciala a pompierilor care se deplasa, luni, pe strada Lucretiu Patrascanu din Capitala, a fost implicata intr-un accident rutier, intrand in coliziune cu o masina condusa in aceeasi directie. Femeia aflata la volanul masinii a virat la stanga, incalcand marcajul continuu. In urma Femeia care…

- Au furat geanta cu bani si bunuri a unei femei care astepta in statie transportul public, pe strada Voluntarilor. Infractorii sunt doi barbați, cu varstele de 32 ani și 39 de ani, locuitori ai Capitalei, care au fost retinuti de oamenii legii.

- O femeie insarcinata in șase luni, din județul Argeș, a murit in urma unui stop cardio-respirator, cand se afla intr-o ambulanța ce o transporta catre un elicopter SMURD. Ea urma sa ajunga la un spital din Capitala.