- INS revizuiește in scadere creșterea economica in T2 Institutul National de Statistica a revizuit usor in scadere, la 4,5% de la 4,6%, estimarile privind cresterea Produsului intern brut (PIB) pe serie ajustata sezonier in trimestrul doi al acestui an fata de perioada similara a anului trecut, potrivit…

- Investitiile nete realizate in economia romaneasca au ajuns la la 39,68 miliarde lei in primul semestru din 2019, in creștere cu 12,1% fața de același interval din anul trecut, cea mai importanta creștere fiind inregistrata in construcții, arata Institutul National de Statistica (INS). ”In semestrul…

- Economia a pus frana in T2: PIB-ul a avansat cu doar 1%. La șase luni, creșterea a fost de 4,7%, bazata in special pe consum Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in primele sase luni ale anului in curs cu 4,7%, pe seria bruta, si cu 4,8%, pe seria ajustata sezonier, raportat la primul semestru…

- In trimestrul doi din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 1,3% in UE si de 1,1% in zona euro, dupa o crestere anuala de 1,6% in primele trei luni din acest an in UE si, respectiv, 1,2% in zona euro. Toate tarile UE au raportat cresteri anuale…

- Deficitul comercial al Romaniei a a ajuns la 7,69 miliarde de euro in primele șase luni, in creștere cu 21,8% fața de același interval din 2018, potrivit datelor prezentate de catre Institutul Național de Statistica (INS). In primele 6 luni, exporturile Romaniei au insumat 34,8 miliarde de euro, iar…