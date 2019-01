Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu a declarat ca vrea sa schimbe prevederile legale privind repetentia in clasele primare si sa ofere posibilitatea invatatorului de a lasa repetent un copil, prin schimbarea legii. Ministrul Educatiei mai precizeaza ca este o greseala aceasta prevedere din lege.

- Elevii de liceu ar putea da examen de treapta in clasa a X-a pentru a putea termina cele XII clase si pentru a putea sustine examenul de Bacalaureat, potrivit unui proiect de modificare a Legii Educatiei. Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat ca examenul de treapta este necesar pentru…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat ca vrea ca din semestrul al II-lea din acest an de invatamant, elevii care au rezultate slabe la clasa sa ia parte la „cursuri remediale”, adica ore suplimentare. Aceste cursuri vizeaza elevii claselor III-VIII. „Avem examenul de evaluare la clasa…

- Pentru a patra oara ministru, Ecaterina Andronescu anunța aceste modificari la doar 2 ani dupa ce alt ministru al Educației a schimbat deja programele școlare de gimnaziu. Ministrul nu a explicat ce se intampla cu elevii de clasele a V-a și a VI-a, care au experimentat toate modificarile din…

- Ecaterina Andronescu a anuntat cateva dintre schimbarile pe care urmeaza sa le faca in sistemul de invatamant in noul sau mandat la Ministerul Educatiei. Astfel, elevii incepand cu clasa a III-a care pierd ritmul la invatatura probabil vor avea ore suplimentare la scoala pentru recuperare,…

- "De la clasa a III-a, apreciez eu, dupa experienta pe care o am, si pana la clasa a VIII-a... Daca elevii, o buna parte din ei, tin pasul cu ceea ce le cere programa scolara, o alta parte din ei pierd permanent in ceea ce priveste acumularea in cunoastere. Ca urmare, de la clasa a III-a si pana la…

- "Va amintesc ca Iorga spunea asa: 'educatia este tot ce auzi si tot ce vezi'. Vrem sa auzim lucruri care sa placa urechii, sa vedem lucruri care sa ne faca placere, trebuie sa investim mai mult in educatie. Discutiile acestea au fost fara indoiala cu ministrul finantelor si ministrul finantelor s-a…