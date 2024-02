Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce profesorii au solicitat majorari salariale, acum autoritațile vin și le cer acestora creșterea performanței, in condițiile in care am vazut, in ultimii ani, rezultatele testelor PISA, dar și notele obținute la Evaluarea Naționala sau la Bacalaureat, nu au fost pe masura așteptarilor, iar elevii…

- La inceputul lunii februarie, elevii de clasa a VIII-a au susținut Simularea Evaluarii Naționale 2024. Ministerul Educației a anunțat și data la care se afișeaza rezultatele examenului național.Pentru anul școlar 2023-2024, elevii de clasa a VIII-a vor finaliza cursurile pe 14 iunie.In perioada 11 –…

- In premiera, din acest an, lucrarile de la simularile examenelor naționale sunt scanate și verificate in clasa, cu numele la vedere, in prezența candidaților și corectate, apoi, pe platforma digitalizata Saptamana aceasta au loc, in toata țara, examenele de simulare a Evaluarii Naționale pentru elevii…

- Elevii de clasa a VIII-a sustin, marti, proba scrisa la Matematica din cadrul simularii Evaluarii Nationale. Simularea EN VIII continua marti, cu proba scrisa la Matematica, si se incheie miercuri, cu proba scrisa la Limba si literatura materna. Reprezentantii Ministerului Educatiei au aratat ca un…

- 93% dintre elevii de clasa a VIII-a au participat luni la prima proba a simularii Evaluarii Naționale, cea de limba și literatura romana.Au fost prezenți circa 164.000 de elevi, iar șase au fost eliminați ca urmare a unor tentative de frauda. Potrivit Ministerului Educației, platforma destinata evaluarii…

- Simularea la Evaluare Naționala 2024 incepe luni, 5 februarie, cu proba de limba și literatura romana. O noutate in acest an: lucrarile vor fi scanate in clasa și ulterior corectate pe o platforma digitala. Rezultatele vor fi comunicate in 23 februarie.Conform procedurii, accesul elevilor in sali este…

- Evaluare Nationala 2024: Elevii de clasa a VIII-a incep luni simularea examenului cu proba la Limba romana. Elevii clasei a VIII-a vor susține simularea examenului de Evaluare Naționala 2024 la inceputul saptamanii viitoare. Elevii de clasa a VIII-a vor sustine, luni, proba la Limba romana din cadrul…

- Rezultatele inregistrate de elevii claselor a VIII-a la probele simularii examenului de Evaluare Naționala, cu subiecte unice la nivel de județ, au fost centralizate la nivelul IȘJ Olt. Elevii au reușit note peste cele inregistrate de colegii lor anul trecut