Stiri pe aceeasi tema

- Romanul impuscat in in stil mafiot marti, 10 septembrie, in Costa Rica, a fost “caraus” de cocaina pentru un periculos clan interlop din Timisoara profilat pe traficul international de droguri. Barbatul, pe nume Ionut George Otelac, este originar din Oradea si a fost racolat imediat dupa terminarea…

- Romanul impuscat in in stil mafiot marti, 10 septembrie, in Costa Rica, a fost "caraus" de cocaina pentru un periculos clan interlop din Timisoara profilat pe traficul international de droguri. Barbatul, pe nume Ionut George Otelac, este originar din Oradea si a fost racolat imediat dupa terminarea…

- Romanul impuscat in in stil mafiot marti, 10 septembrie, in Costa Rica, a fost "caraus" de cocaina pentru un periculos clan interlop din Timisoara profilat pe traficul international de droguri. Barbatul, pe nume Ionut George Otelac, este originar din Oradea si a fost racolat imediat dupa terminarea…

- Romanul impuscat in in stil mafiot marti, 10 septembrie, in Costa Rica, a fost "caraus" de cocaina pentru un periculos clan interlop din Timisoara profilat pe traficul international de droguri. Barbatul, pe nume Ionut George Otelac, este originar din Oradea si a fost racolat imediat dupa terminarea…

- Romanul impuscat in in stil mafiot, marti, in Costa Rica, oradeanul Ionut George Otelac, a fost "caraus" de cocaina pentru un periculos clan interlop din Timisoara profilat pe traficul international de droguri, racolat imediat dupa terminarea liceului.

- Romanul impuscat in in stil mafiot marti, 10 septembrie, in Costa Rica, a fost "caraus" de cocaina pentru un periculos clan interlop din Timisoara profilat pe traficul international de droguri. Barbatul, pe nume Ionut George Otelac, este originar din Oradea si a fost racolat imediat dupa terminarea…

- Un roman in varsta de 38 de ani, cu antecedente in traficul cu droguri, a fost asasinat miercuri in Costa Rica impreuna cu un model local, care se afla cu el in masina asupra careia s-a deschis focul, scrie presa locala. Romanul, identificat drept Ionut-George Otelac, a fost arestat in trecut pentru…