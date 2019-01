Stiri pe aceeasi tema

- Retelele de socializare abunda de imagini in care sunt surprinse aspecte ale iernii abatute asupra Maramuresului. Imaginile sunt atat pozitive (peisaje hibernale), cat si negative (exemplu: trotuare necuratate). The post Baia Mare, sub zapada – FOTO appeared first on eMaramures .

- Ninge necontenit in Maramures. Drumuri blocate, TIR-uri ajunse in sant, trafic restrictionat. Se pare ca utilajele de deszapezire nu fac fata ninsorii abundente. Zapada da batai de cap si baimarenilor, care s-au trezit in aceasta dimineata ingropati in nameti. Baimarenii se plang pe retelele de socializare…

- Ieri, 14 ianuarie, la ora 11.30, la Baia Mare, o persoana a fost ranita usor in timp ce se deplasa cu un mijloc de transport in comun pe raza municipiului. Soferul autobuzului care circula pe bulevardul Republicii, a actionat frana pentru a opri, moment in care o pasagera aflata pe culoar s-a dezechilibrat…

- Luni in Baia Mare a cazut o cantitate imensa de zapada in Baia Mare. Probleme au intampinat atat șoferii, cat și pietonii. Timp de aproximativ 100 de minute, in Baia Mare a nins ca in poveste, paralizand traficul. Video: Severe Weather Alert – Romania The post Maramureșul sub asediul caderilor masive…

- Intrucat vremea de astazi a fost foarte capricioasa, zapada a inceput sa cada in cantitați imense in Baia Mare. Probleme au intampinat atat șoferii cat și pietonii. Timp de aproximativ 100 de minute, in Baia Mare a nins ca in poveste, paralizand traficul. Video: Severe Weather Alert – Romania The…

- Starea vremii: In ultimele 24 h, cerul a fost acoperit si s-au semnalat precipitatii slabe sub forma de ninsoare. In cursul diminetii s-au inregistrat urmatoarele temperaturi: Baia Mare -6°C; Ardusat -6°C;Targu Lapus -7°C; Feresti -9°C; Cavnic -8°C. Starea drumului: In cursul zilei de ieri si in…

- Administratia baimareana nu se dezminte nici in acest an. Consecventa scuzei „iarna ne-a luat pe nepregatite”, conducerea orasului ne ofera o noua mostra de bataie de joc la adresa locuitorilor urbei si nu numai. Noaptea, cand in Baia Mare ploua puternic, utilajele de deszapezire inalturau apa de pe…