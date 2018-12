Stiri pe aceeasi tema

- In prima luna a anului ce bate la usa, adica in rastimpul in care parlamentarii sunt in vacanta, liderul social-democrat a decis sa il lase in locul sau, in postura de presedinte al Camerei Deputatilor, pe colegul Florin Iordache. In acest sens, si-a delegat deja atributiile ce ii revin in postura de…

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de miercuri proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare din ianuarie 2019, informeaza Agerpres.Senatul a aprobat opt domenii care nu fac obiectul legilor organice in care Guvernul va putea emite…

- Sesizarea a fost facuta in vederea solutionarii unui conflict juridic intre Parlament si Ministerul Public, pe tema protocolul SRI - Parchetul General, potrivit unor surse parlamentare. Sursele citate au precizat ca sesizarea a fost semnata de vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache,…

- Camera Deputaților a sesizat, luni, Curtea Constituționala cu privire la existența unui conflict intre Ministerul Public și Parlament, legat de protocolul SRI-Parchetul General din anul 2016, anunța Mediafax.Potrivit surselor citate, sesizarea la CCR a fost semnata de vicepreședintele Camerei…

