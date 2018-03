Stiri pe aceeasi tema

- Un consultant britanic, Rupert Wolfe Murray, sustine ca a fost abordat de Cambridge Analytica, inaintea alegerilor parlamentare din Romania, din 2016, pentru a lucra pentru Partidul Social Democrat, scrie abcnews.Conform sursei citate, Rupert Wolfe Murray a declarat, miercuri, pentru AP, ca…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, intrebat fiind daca PSD a beneficiat de serviciile firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook, ca nu este vorba despre PSD, ci a inteles ca in alta parte. "Nici vorba la PSD. Nici vorba. Asta…

- Se face referire la o discuție care ar fi avut loc intre un reprezentant din partea comopaniei de comunicare strategica Cambridge Analytica, Mark Turnbull, cu un consultant britanic, Rupert Wolfe Murray, bun cunoscator al situației din Romania. Acesta ar fi primit un mesaj din partea companiei britanice…

- Cambridge Analytica, firma care se afla in centrul unui scandal internațional legat de furtul de date, a incercat sa lucreze și in Romania. Unul dintre șefii firmei a contactat un consultant britanic pe care dorea sa il angajeze ca sa faca parte din echipa de consultanța a PSD. Cambridge Analytica,…

- Firma Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, a incercat sa il angajeze pe un consultant politic britanic pentru a lucra pentru Partidul Social-Democrat din Romania, relateaza Associated Press.…

- Rupert Wolfe Murray a declarat pentru Associated Press ca un oficial al Cambridge Analytica, Mark Turnbull, l-a contactat in august 2016. Murray citeaza dintr-un email primit de la Turnbull: "Vrem sa incorporam o echipa de doua persoane pentru campania curenta...sa oferim sfaturi strategice…

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata in analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania pro-Brexit si campania prezidentiala a lui Donald Trump. Masura a fost luata dupa ce s-a constatat incalcarea politicilor referitoare la protectia datelor, transmite Reuters.

- Compania Strategic Communication Laboratories, cea care a condus colectarea de date pentru campania lui Donald Trump, a fost suspendata de catre Facebook pentru ca a incalcat politicile de colectare și deținere a datelor personale. Aceasta companie, alaturi de Cambridge Analytica, sunt…

- Pentru a discredita, cu price preț, Partidul Social Democrat, pe rețelele de socializare se lucreaza la greu cu programele de editare foto. Adica se ia o imagine cat mai "indecenta" și se alatura ceva legat de PSD. In fotografia de mai jos, vedeți niște oameni care danseaza și niște barbați care…

- Catalin Ivan a postat pe Facebook o reactie la modul in care s-a desfasurat Congresul extraordinar al PSD. „Recunosc ca nu am urmarit asa-zisul Congres al PSD. Pentru un membru de partid cu vechime, cu atatea batalii duse pentru partid, astazi a fost o zi foarte trista. Cu toata tristetea pe care…

- 'Eu imi doresc foarte mult ca dupa acest Congres toata lumea sa inteleaga, si dupa spiritul acestui Congres, dupa atitudinea delegatiilor la Congres, sa inteleaga ca marea masa a partidului nu mai accepta actiuni care sa aduca atingere sau sa reprezinte atacuri ale unor membri de partid impotriva…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a laudat sambata pe omologul sau chinez, Xi Jinping, dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie, deschizandu-i astfel drumul lui Xi pentru mentinerea puterii pe termen nelimitat.Citește și: Soferii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut ca SUA sa trimita dovezi concrete care sa confirme faptul ca cetateni rusi sunt implicati in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, potrivit unui interviu difuzat de NBC TV, relateaza Reuters. Procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi…

- Ionut Lupescu, care a fost pana acum functia de director al Comisiei Tehnice a UEFA, si-a lansat oficial, luni, candidatura la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal programate la 18 aprilie. Campania fostului international se va desfasura sub sloganul "Ionut Lupescu - Din nou pentru...

- Ionuț Lupescu și-a inceput oficial campania pentru alegerile de la FRF. Astazi, fostul fotbalist și-a inceput campania prin țara, fiind prezent la Calarași și Slobozia. Acesta a explicat pe Facebook rolul și concluziile vizitelor sale: "Le-am spus foarte onest, alegerile nu sunt despre funcții, ci despre…

- "Se vede ca Dragnea se uita la Suleiman Magnificul. Scenariul asta in care niște baieți cu condamari sau dosare pe rol vin și livreaza inregistrari care ar avea rolul sa ne arate cate abuzuri face DNA dupa care apare servilul Tudorel sa ne anunțe ca e de domeniul evidenței ca trebuie revocat procurorul-șef,…

- Romania nu este o democrație. Și asta nu doar pentru ca azi se afla sub conducerea unei grupari infracționale care și-a anexat instituțiile statului. Distrugerea fundamentelor democratice a inceput insa din 2015, cand USL a continuat sa funcționeze, subteran, și a impus o legislație electorala stramba.…

- „Pentru urmatoarele 3 zile ma voi afla la Bruxelles, unde voi avea mai multe intalniri cu oficiali din cadrul institutiilor europene, atat la nivel de Parlament European, Comisia Europeana, cat si Consiliul UE. Printre discutiile programate vor fi si cele cu reprezentantii unor formatiuni politice europene,…

- Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, intervine in scandalul de la DNA și atrage atenția, intr-o postare pe Facebook, ca in Romania au fost și, probabil, inca mai sunt procurori care fabrica probe in dosare penale facute la comanda, considerandu-se „mici Dumnezei”. Acesta puncteaza totodata și despre necesitatea…

- Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, intervine in scandalul de la DNA și atrage atenția, intr-o postare pe Facebook, ca in Romania au fost și, probabil, inca mai sunt procurori care fabrica probe in dosare penale facute la comanda. Diaconu susține ca țara noastra traverseaza o perioada in care are loc…

- Președintele SUA Donald Trump a postat un mesaj pe Facebook și daca nu am fi cunoscut autorul puteam sa bagam mana in foc ca este al unui lider politic din Romania. Trump susține ca viața unui om poate fi distrusa de o simpla acuzație și chiar daca acestea se dovedesc neadevarate la finalul anchetei,…

- Publicatia americana McClatchydc.com publica o ampla investigatie despre afacerile lobbystului american Elliot Broidy si sugereaza ca invitarea lui Dragnea in Statele Unite are legatura cu interesele sale in extinderea businessului in zona contractelor mlitare. Potrivit sursei citate, una din firmele…

- „Primarul comunei Lunca, Botoșani, domnul Marcu Marcel mi-a comunicat faptul ca a fost votata in unanimitate de catre consiliul local hotararea de a aloca 12.000E pentru un proiect care va fi implementat la Parcova, Edineț, localitate infrațita cu Lunca". Anunțul a fost facut de deputatul roman Constantin…

- Coordonatorii județeni din toata țara ai PES activists Romania, structura a Partidului Social Democrat responsabila de afacerile europene, s-au reunit la Brașov, in cadrul Adunarii Generale, pentru a discuta despre agenda organizației in anul 2018. „Partidul Social Democrat este singurul partid din…

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, afirma intr-o postare pe Facebook ca incepand din luna februarie sute de romani vor incasa salarii mai mici. Mai mult, liderul PNL avertizeaza ca vor urma și reduceri de personal in administrația publica, locala și centrala.„Dragnea trece pe Rudotel.…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a criticat, pe Facebook, modul in care au decurs alegerile din cadrul Grupurilor parlamentare ale PNL, afirmand ca ”nu se ia in considerare competenta, ci preferinta sefului” si ca multi ar trebui sa se abtina sa il atace pe Dragnea ca isi pune in functii ”doar supusii”.

- Economia zonei euro, cea mai mare CRESTERE din ultimii 10 ani, depasind Statele Unite Cresterea economica in zona euro a fost in anul 2017 de 2,5%, cea mai mare din ultimii zece ani, comparativ cu o estimare de 2,3% in Statele Unite, relateaza cotidianul Le Monde si agentia Reuters. Potrivit datelor…

- Comisarul european din partea Romaniei, Corina Cretu, a avertizat, marti, ca Romania risca pierderea unor fonduri europene importante din cauza unor "probleme restante" si,pe de alta parte, a recunoscut ca la Bruxelles se discuta despre conditionarea banilor europeni de respectarea statului de drept.…

- "Penali in guvern ? Da, pentru ca putem ! Nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica, asa cum au facut-o Dragnea si Codrin Stefanescu in ultimele zile. Intrebat daca din guvern vor face parte penali, Dragnea…

- Cand stai de vorba cu unul dintre cei mai longevivi si cunoscuti publicitari din Romania si ii afli parerile cu privire la transformarile industriei media si advertising, evolutia si insight-urile acesteia, nu stii cu ce sa incepi transcrierea interviului. Luate pe rand, creativitatea romaneasca…

- Cateva sute de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, urmand sa faca o hora intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti".…

- Nominalizarea PSD pentru functia de premier, Viorica Vasilica Dancila, a fost acceptata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, dar aceasta decizie pare sa fi fost luata la Cotroceni sub imperiul unui scenariu amenintator si fals. Asta sustine fostul sef al statului, Traian Basescu, intr-o postare…

- Elena Udrea a avut o reacție neaștepta la numirea Vioricai Dancila ca premier, despre care spune ca este un prim-ministru ”care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate”. ”De data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate.…

- Catalin Ivan arata ca in acest moment ”democrația din Romania este pusa in pericol”. Potrivit acestuia, Klaus Iohannis daca o va accepta pe Viorica Dancila va demonstra ca ”nu da doi bani pe țara și viitorul” ei, insa iși va asigura un alt mandat. „Daca o va accepta pe Viorica Dancila, Klaus…

- El a spus ca dupa "elevul lui Coldea", este posibil sa urmeze "secretara lui Coldea". Mircea Badea a mai declarat ca PSD nu a invațat nimic din eșecul USL. [citeste si] "Avem mari șanse ca dupa elevul lui Coldea - pentru ca Mihai Tudose ne-a zis ca Florian Coldea i-a fost profesor -…

- "Despre criza din PSD! Intr-un context european important, de care Romania ar putea profita, Dragnea si Tudose "se joaca de-a doamna Carmen Dan."Aici nu conteaza cine are dreptate. Conteaza doar ce spune Constitutia, care, in disputa dintre un membru al guvernului si premier ii da intotdeauna…

- Gelu Diaconu a postat imaginea pe Facebook. ANAF executa datornicii, sute de mii de somatii trimise. Vezi daca esti pe lista "Ca sa intelegeti si mai bine anvergura intelectuala, morala si profesionala a PSD in epoca Pablito, iata o poza cu fostul sef ANAF, Bogdan Stan, omul de casa…

- Bogdan Stan, fost șef al ANAF, pozat in timp de joaca poker in cadrul unui turneu. Imaginea a fost publicata pe Facebook de Gelu Ștefan Diaconu, care a fost, la randul sau, șef al ANAF. Diaconu a afirmat ca Bogdan Stan este „omul de casa al lui Dragnea” și ca „atunci cand ai gambling-ul in sange e clar…

- Campania „Viața din sangele meu” se desfașoara intre 16 și 18 ianuarie 2018 (orele 7:00-13:00), la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara. „Daca ne doare ca oamenii mor zilnic din lipsa de sange. Daca ne pasa de parinții ai caror ochi sunt tulburi de chinul sufletesc provocat…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca o noua schimbare de guvern ar fi sinucidere politica pentru PSD, ca o demisie a premierului sau o noua motiune de cenzura impotriva propriului Cabinet ar duce partidul din nou la mana presedintelui Klaus Iohannis si la un vot in Parlament, ambele situatii…

- Basescu, despre razboiul Carmen Dan-Mihai Tudose. ”Romania e sfașiata de hienele PSD, țara e aruncata in criza”, a scris fostul președinte pe pagina de Facebook, el aratand ca, raspunsul ministrului de Interne, potrivit caruia a fost pusa in Guvern de partid, este ridicol, ”pentru ca institutional a…

- Deputatul Ovidiu Raețchi, vicepreședinte PNL și vicepreședinte al Comisiei pentru aparare, securitate, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților, cu o vasta experiența in politica europeana de securitate și a Orientului Apropiat, spune ca inzestrarea Armatei Romane va depași cu mult…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…