Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca dezbaterea in plenul Camerei Deputatilor a proiectului de lege privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului va fi reprogramata pentru saptamana viitoare, mentionand ca deputatii Opozitiei sunt nemultumiti de anumite amendamente, dar exista riscul intrarii Romaniei in infringement daca nu vor fi introduse in lege toate prevederile din directivele europene.



Intrebat de ce a fost amanata dezbaterea in plen a proiectului, Dragnea a precizat: "Va fi reprogramata pentru saptamana viitoare".

