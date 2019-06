Stiri pe aceeasi tema

- Vremea extrema a facut ravagii in vestul Europei. O turista s-a inecat in Lacul Geneva din Elveția, dupa ce ambarcațiunea in care se afla s-a scufundat din cauza unei furtuni puternice. De asemenea, o alta persoana a murit in Franța, dupa ce vantul puternic a doborat un copac peste un camping. Furtuna…

- Localitati din judetele Bacau, Vaslui si Galati sunt vizate, luni, de o noua avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse torentiale si vijelii, valabila in ora urmatoare, anunța AGERPRES.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 17:00, in zone din cele trei judete…

- Cadavrul fetitei a fost identificat de familie, a declarat un purtator de cuvant al Politiei germane. "Corpul fetitei disparute de joi a fost gasit de un grup fluvial franco-german, in aval de localitatea Gerstheim, in zona germana a fluviului", a confirmat Prefectura de resort din Franta. Doi cetateni…

- Trei romani au murit si alti patru au fost grav raniti sambata dimineata dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu un camion pe o autostrada din nord-estul Frantei, informeaza surse concordante citate de France Presse.

- Cei care sperau ca in acest weekend sa mearga in drumetii pe munte sau sa bifeze o escapada la malul marii, ar trebui sa stie ca meteorologii anunța ca ploua sambata in nordul, centrul, sudul și sud-estul țarii dupa-amiaza și spre seara. Vor fi averse insoțite de tunete, fulgere, intensificari de vant…

- Patru persoane si-au pierdut viata in timpul unei furtuni puternice care a lovit statele americane Mississippi si Alabama, au anuntat vineri autoritatile, relateaza sambata Xinhua. Un barbat in varsta de 63 de ani a murit joi la spital dupa ce un copac s-a prabusit peste el, a declarat o sursa oficiala…

- "Nu este mai dificil pe hartie, pentru ca Cehia a fost campioana in sase ani din opt, dar meciul cu Franta va fi greu cu siguranta. Jucam contra Frantei si publicul va fi cu Franta, e normal. Stiu ca este un public foarte galagios in sensul bun, fac o galerie foarte, foarte puternica, dar trebuie sa…

- Unul dintre cele mai tragice accidente de mina din Valea Jiului a avut loc pe 21 martie 1986. Era ora 11:33, cand la Intreprinderea Miniera Vulcan a avut loc o explozie de metan la sectorul VII, stratul 7, blocul 0. Din pacate, insa, 17 angajați, dintre care trei militari și 14 civili, au murit. 17…