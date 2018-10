Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile capitalei Turciei, Ankara, au redenumit strada pe care se construiește noua ambasada a SUA "Malcolm X", dupa preotul musulman de culoare care a luptat pentru drepturile civile, dar acuzat de promovarea rasismului și a violenței, relateaza Reuters.

- Patru persoane au murit dupa ce o nava cu migranti s-a scufundat in apropierea coastei de vest a Turciei marti seara, a anuntat Ministerul de Interne turc, miercuri, scrie Reuters.Ministerul a comunicat ca alte 30 de persoane sunt date disparute. Nava s-a scufundat in apropierea coastei…

- Autoritatile turce au retinut marti 90 de persoane acuzate ca ar avea legaturi cu separatistii din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), a anuntat Ministerul turc de Interne, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Operatiunea a avut loc in opt provincii, cu scopul de a impiedica activitati…

- 'Un guvern turc stabil si o Turcie stabila sunt o preconditie pentru ca Ungaria sa nu fie periclitata in niciun fel din cauza migratiei terestre', a afirmat Orban, in conferinta de presa comuna de la finalul discutiilor. Prim-ministrul ungar a subliniat ca este in interesul tarii sale ca Turcia sa…

- Autoritatile turce au arestat 137 de persoane vineri si sambata, in cadrul unei operatiuni indreptate impotriva insurgentilor din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) intreprinse pe teritoriul Turciei, informeaza sambata agentia Anadolu, preluata de AFP. Dintre aceste persoane, 49 au fost arestate…

- Autoritatile turce au retinut 33 de militari si alte sase persoane suspectate ca ar avea legaturi cu reteaua condusa de predicatorul stabilit in SUA, Fethullah Gulen, despre care Ankara sustine ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat din 2016, conform agentiei de

- Patru migranti - trei barbati si un copil - au fost salvati dupa ce barca de cauciuc pe care se aflau s-a scufundat in largul statiunii Kusadasi, in provincia Aydin. Doisprezece migranti erau cetateni irakieni si unul sirian, a precizat Garda de coasta.Cauza tragediei nu se cunoaste pentru…

- Intr-un comunicat, agentia ONU subliniaza ca rata mortalitatii este foarte ridicata, in timp ce numarul de migranti si refugiati care sosesc pe coastele europene a scazut semnificativ fata de anii precedenti.Aproximativ 60.000 de migranti au traversat Marea Mediterana de la inceputul anului,…