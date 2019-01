Stiri pe aceeasi tema

- Instanta suprema a decis miercuri seara eliberarea mai multor persoane in trei dosare celebre in care avocatii condamnatilor au invocat ilegalitatea completurilor de cinci judecatori. Astfel, vor fi eliberati din penitenciare Rudel Obreja, Constantin Nita si Dan Sova, anunta Digi24. Dan Sova era condamnat…

- E din ce in ce mai clar ca se incearca cu o disperare inversunata eliminarea lui Calin Popescu Tariceanu din cursa pentru Cotroceni! DNA i-a insailat la comanda un dosar de “marturie mincinoasa” cu care persoanele din spatele acestei decizii hilare spera sa scape de o prezenta incomoda.Au dat chix,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru 21 ianuarie, judecarea apelului DNA in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Luni, la primul termen al procesului, instanta a constatat ca unul dintre judecatorii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe luni judecarea apelului DNA in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Dosarul va fi judecat de un complet de cinci judecatori, tras la sorti recent dupa decizia Curtii Constitutionale.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie organizeaza, vineri, in sedinta publica, tragerile la sorti pentru desemnarea membrilor completurilor de cinci judecatori pentru anul 2018, dupa decizia Curtii...

- Primarul din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare pentru luare de mita. Judecatorii au anulat decizia initiala in urma rejudecarii procesului in baza unei decizii CEDO.

- Primarul din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie intr-un dosar in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare pentru luare de mita, sentinta fiind anulata in urma rejudecarii procesului in baza unei decizii CEDO. "Respinge, ca nefondat,…

- Simona Daniela Encean, judecator din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, a admis in principiu cererea de recurs in casatie formulata de Directia Nationala Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta impotriva deciziei Curtii de Apel Constanta in dosarul in care Ionut Corneliu Pripisi, fostul…